Le choc Charleroi - Bruges à l'affiche ce mercredi (LIVE commenté 20h30)

Le Sporting Charleroi et le Club Bruges s'affrontent ce mercredi (20h30) en match d'alignement. Cette rencontre, comptant pour la cinquième journée de la Jupiler Pro League, avait été reportée en août afin de permettre aux Brugeois de préparer au mieux leur barrage de qualification à la Ligue des Champions. Nous vous proposons de la suivre en direct commenté en notre compagnie.

Il s'agira du premier des deux matchs que les 'Zèbres' doivent désormais rattraper. Samedi, la rencontre face à Malines a été définitivement arrêtée après 37 minutes en raison du brouillard, alors que Charleroi menait 1-0. En théorie, ce match devra être rejoué depuis le début le mardi 4 février, mais Charleroi avait immédiatement marqué son désaccord, tant sur la date choisie que sur le fait de rejouer le match dès le début. Les Carolos ont proposé lundi de rejouer ce match le 11 février.

C'est que le calendrier de Charleroi est chargé, avec un déplacement délicat à Genk samedi. Ce mercredi, place donc à la réception du leader brugeois. Les deux équipes peuvent réaliser une excellente opération au classement. Dans le cas de Bruges, contraint au partage 2-2 à Courtrai après avoir mené de deux buts, c'est l'occasion de porter à 11 points l'avance sur le duo de poursuivants formé par La Gantoise et l'Antwerp. Une avance confortable alors que le calendrier proposait aux Brugeois trois déplacements consécutifs pour commencer l'année 2020.

Pour Charleroi, 5e avec 40 points et invaincu depuis 12 rencontres, il s'agit d'engranger des points précieux dans la course aux playoffs I. En s'imposant, les 'Zèbres' porteraient à 6 longueurs leur avance sur le septième, qui n'est autre que Malines. Et ce, alors que les hommes de Karim Belhocine affronteront tous les autres membres du top-6 ainsi que donc Malines, 7e, et Zulte Waregem, 8e, au cours des huit dernières journées. Pour cette rencontre, les Carolos ne pourront pas compter sur les services de Kaveh Rezaei, dont Bruges paie une partie du salaire lors de son prêt à Charleroi.