Le championnat belge de football définitivement arrêté ? Pas de décision avant le 24 avril

Le conseil d'administration de la Pro League réuni en visioconférence jeudi 2 avril, a recommandé l'arrêt complet de la D1a et de la D1b. Pour être actée, cette décision doit encore être validée par l'Assemblée Générale de la Pro League, qui devait se réunir le 15 avril prochain.

Ce jeudi, le club de La Gantoise a indiqué sur son site internet que ladite assemblée générale a été postposée au 24 avril prochain, soit 9 jours plus tard que la date prévue.

"Nous pouvons annoncer que le conseil d'administration de la Pro League a conseillé de clore le championnat avec le classement actuel. Cet avis doit maintenant être ratifié par l'Assemblée générale de la Pro League et cela aura lieu le 24 avril 2020. C'est pourquoi la KAA Gent ne communiquera qu'après cette date" écrit le club gantois. L'information nous a été confirmée par Pierre François, CEO de la Pro League.

"Suite à la recommandation émise par le Conseil d'administration le 25 mars dernier et afin de communiquer avec l'ensemble des clubs au sujet de la crise sanitaire et de ses suites, une assemblée générale sera convoquée pour le vendredi 24 avril", a expliqué la Pro League dans un communiqué ce jeudi vers midi. L'organisation, qui réunit les 24 clubs professionnels belges, précise que les membres du groupe de travail désignés par le Conseil d'administration ne feront pas de commentaires sur l'avancement de leurs travaux d'ici l'assemblée générale. "La problématique des licences pourrait amener cette assemblée générale à poursuivre ses travaux au delà du 10 mai", ajoute encore la Pro League, en référence aux dossiers du Standard, de Mouscron, d'Ostende et de quatre clubs de D1B qui ont été recalés mercredi par la Commission des licences.

Il faudra donc être un peu plus patient pour connaître (ou pas) le dénouement de nos championnats professionnels.