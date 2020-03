Le Cercle se sauve, pour les play-offs 1 et la descente rien n'est joué

Que ce soit pour la sixième et dernière place qualificative pour les play-offs 1 ou pour la relégation rien n’a été décidé à l’issue de la 29e journée de Pro League. Que du contraire.



Suspense haletant pour la sixième place



Malines a été accroché par Eupen (1-1). Genk a gagné à Ostende (2-4) mais a perdu Sébastien Dewaest sur blessure. Anderlecht a largement dominé Zulte-Waregem (7-0). Les trois candidats à la sixième place se tiennent donc en un point. Le week-end prochain, un certain Genk-Malines est au menu.



Défaite heureuse pour le Cercle



Les trois derniers se sont inclinés le Cercle dans le derby contre le FC Bruges (2-1), Ostende face à Genk (2-4) et Waasland-Beveren à Mouscron (1-0). C’est donc le statu quo en bas de classement. Avec trois points d’avance sur les Waeslandiens et deux victoires de plus les Brugeois du Cercle ne peuvent plus terminer derniers. Moribonds, il y a quelques semaines, les hommes du magicien Bernd Storck sont sauvés. Rarement une défaite face au voisin du Club aura été aussi douce.



La fête est totale en Venise du Nord, puisque le FCB consolide encore sa première place au classement. Avant la dernière journée de la phase classique, les joueurs de Philippe Clement comptent 15 points de plus que leur dauphin gantois, battu par Charleroi.