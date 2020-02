Le Cercle gagne à nouveau et pourrait laisser la lanterne rouge à Waasland-Beveren, mené à Malines

Le Cercle de Bruges s'est imposé ce samedi soir face à Mouscron (0-1) dans la cadre de la 27e journée de Pro League. Les Brugeois pourraient faire la bonne opération du week-end et laisser la dernière place au classement à Waasland-Beveren, qui joue contre Malines ce samedi. Ce match a débuté 30 minutes plus tard que celui du Cercle et Waasland-Beveren est largement mené au score par les Malinois.

C'est la troisième victoire de rang pour le Cercle en trois matches, soit autant que sur les 24 premières journées...