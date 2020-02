Le Cercle gagne à nouveau et laisse la lanterne rouge à Waasland-Beveren, battu à Malines

Le Cercle de Bruges s'est imposé ce samedi soir face à Mouscron (0-1) dans la cadre de la 27e journée de Pro League. Les Brugeois font la bonne opération du week-end et laissent la dernière place du classement à Waasland-Beveren, défait Malines (4-0).

L'opération sauvetage de Bernd Storck est en bonne voie. Le CS Bruges était seul dernier depuis la 9e journée du championnat. A trois journée de la fin de la phase classique, on croit de plus en plus au miracle du côté du Cercle.

Ostende a partagé l'enjeu contre Zulte Waregem (1-1). Les Côtiers avaient ouvert la marque peu avant la demi-heure de jeu par Skulason sur penalty (24e, 1-0) pour une faute de Bruno sur Skulason précisément qui se faisait justice lui-même. Les Flandriens ont réussi à rétablir l'égalité très vite, dès la 33e minute, par Marcq (1-1). Ce sera le score final. Zulte Waregem (35 pts) prend la 8e place à Anderlecht (34 points) qui reçoit Eupen (13e, 26 points) dimanche.

Ostende reste avec 22 points à la 14e place restent sous la menace du Cercle et de Waasland-Beveren (20 points).