Le Cercle et Ostende s'imposent, Waasland-Beveren partage contre Saint-Trond

Le Cercle Bruges réussit son retour en division 1: il a battu Zulte-Waregem 3-1 et est toujours invaincu après quatre journées de championnat. Au classement, le Cercle occupe la 4e place avec 8 points tout comme le Standard (3e), qui s'est imposé à Lokeren (0-3).

Le Cercle n'en a pas mené large en début de rencontre. Paul Nardi a directement été enfermé sur un coup de coin (5e). Peu après, le gardien brugeois a été aidé par son défenseur pour bloquer Hamdi Harbaoui, qui s'était retrouvé dans une position incroyable (10e). Zulte était bien dans le match et le Cercle se cherchait. Cela ne l'a pas empêché de prendre l'avance par Johanna Omolo grâce à la complicité de Sammy Bossut (33e, 1-0).

A la reprise, Zulte s'est encore montré le plus dangereux. Il a inquiété Nardi à plusieurs reprises par Mamadou Sylla (46e) et Thomas Buffel (50e) avant que Harbaoui n'égalise (53e, 1-1). Le Cercle avait chaud. Nardi s'est encore distingué sur une reprise de la tête de Timothy Derijck (62e) et sur un assaut de Theo Bongonda (64e). Une nouvelle fois, le Cercle s'est sorti de ce pétrin. Gianni Bruno a transformé un penalty accordé pour une faute d'Erdin Demir sur Dylan De Belder (72e, 2-1). L'attaquant liégeois a finalement signé son deuxième doublé (90e+3, 3-1).