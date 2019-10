Le Cercle de Bruges se sépare de son entraîneur Fabien Mercadal

Coupe de Belgique : Rebecq élimine le Cercle de Bruges - JT 13h - 25/09/2019 C'est un scénario que les amateurs de sport apprécient. Le match entre un géant et un petit poucet. Et à la fin ce n'est pas toujours le plus grand qui gagne... C'est exactement ça qui s'est passé en Coupe de Belgique mardi soir. Le Cercle de Bruges a été battu par Rebecq, club de division 2 amateurs. On imagine que dans la commune, on n'est pas peu fier de cette victoire.