Le Cercle de Bruges et un grand Kylian Hazard punissent un triste Anderlecht

Anderlecht s'est incliné 1-2 sur la pelouse du Cercle de Bruges ce dimanche dans le cadre de la 19ème journée de Pro League. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck, qui restent sur un triste 1/12 après un parcours à oublier au plus vite en Europa League, réalisent une mauvaise affaire dans la course au titre et aux... play-offs I.

Avec 31 points, les Bruxellois font du surplace à la quatrième place du championnat, à huit longueurs du Racing Genk, qui joue plus tard dans la soirée (18H). Le Standard (27), qui accueillera Zulte Waregem en clôture de la 19ème journée (20H), peut se rapprocher à un point d'Anderlecht en cas de victoire face au Essevee.

Kylian Hazard, dans tous les bons coups ce dimanche, a ouvert le score après dix minutes de jeu (10' 1-0). D'une très belle reprise de volée, Pieter Gerkens a égalisé moins d'un quart d'heure plus tard (22' 1-1). C'est finalement Gianni Bruno qui, sur penalty (provoqué par Kylian Hazard, accroché dans le grand rectangle par Andy Najar), a offert la victoire aux Brugeois.