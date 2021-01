Le Cercle Bruges ne compte plus sur Kylian Hazard. Paul Clement, l'entraîneur du club brugeois, a annoncé vendredi en conférence de presse que le frère d'Eden et Thorgan Hazard n'entrait plus en ligne de compte pour une sélection, et ce pour une durée indéterminée.

"Cette décision a été prise sur base des six derniers mois de la saison 2020-2021", explique Paul Clement. "Nous trouvons que nous ne sommes plus sur la même longueur d'ondes en termes de professionnalisme et d'attitude. Kylian Hazard a déjà été mis au courant de la décision. Nous ne ferons pas d'autres commentaires. Nous voulons nous concentrer à 100 % sur la préparation du match face à l'Antwerp".

Kylian Hazard, 25 ans, avait déjà été écarté du noyau A en novembre, et avait manqué trois matches du Cercle. Il a inscrit un but et donné trois assists en 18 matches de championnat.

Le Cercle, qui se rend à l'Antwerp mercredi, est 17e et avant-dernier de la D1A avec 19 points en 21 matches.