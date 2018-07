Le Cercle Bruges enregistre son 6ème transfert avec l'arrivée d'Arnaud Lusamba

Le Cercle Bruges a annoncé jeudi l'arrivée sous forme de prêt avec option d'achat d'Arnaud Lusamba, le milieu offensif français de l'OGC Nice.

En 2016, Lusamba, 21 ans, a quitté son club formateur Nancy pour Nice. En deux saisons, il a participé à seize rencontres toutes compétitions confondues avec les Aiglons, dont le match d'Europa League gagné 3-1 contre Zulte-Waregem en novembre 2017.

Cet ex-international français , en catégorie de jeunes, est le sixième nouveau visage du Cercle. Il arrive après les défenseurs Pierre-Daniel Nguinda et Yoann Etienne et les médians Kevin Appin et Franck Irie, tous prêtés par l'AS Monaco, et le latéral gauche Abud Omar du Slavia Sofia.