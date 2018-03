Le Cercle brise le rêve du Beerschot-Wilrijk et retrouve la Pro League

Le Cercle a validé son retour parmi l'élite ce samedi au Jan Breydel Stadion. Les Brugeois, battus 1-0 à Anvers, ont réussi à retourner la situation. Xavier Mercier, Barcelos Crysan et Irvin Cardona (sur un penalty léger) ont offert la victoire tant convoitée (3-1).



Le Cercle, vainqueurs de la deuxième tranche ainsi que de la saison régulière, s'est fait peur en fin de match. Alors qu'il domine, Bruges "mange" plusieurs occasions en contre dont un 3 contre 1. La sanction tombé dans la foulée via une tête précise de Tom Van Hyfte (83e). A cet instant, le ticket pour la D1A change de main et filait à Anvers. Mais les Brugeois ont de la ressource et parviennent à faire basculer à nouveau la rencontre. Cardona s'effondre dans le rectangle. Après consultation de l'arbitrage vidéo, Monsieur Boucaut accorde un penalty qu'on qualifiera de léger. Cardona, prêté par Monaco, fait preuve de sang-froid et envoie le Cercle en Pro League.



Trois ans après l'avoir quitté, le Cercle va réintégrer le plus haut niveau du football belge. Arrivé en octobre dernier, Franky Vercauteren a mené à bien sa mission, celle de ramener le deuxième club de la Venise du Nord en Pro League.



Pour le Beerschot-Wilrijk, la folle remontée s'arrête. Depuis 2013 et la faillite du club, les Anversois ont enchaîné les promotions. Repartis en Provincial, ils avaient aligné 4 titres. Tous les fans des "Rats" rêvaient de la passe de cinq, il faudra attendre encore au moins un an.



Triple champion de Belgique, le Cercle jouera sa 80e saison au sein de l'élite en 2018-2019, la première en tant que club satellite de l'AS Monaco, actionnaire majoritaire depuis mai 2017. Leonardo Jardim, le coach de l'ASM, était d'ailleurs présent dans les tribunes.



Beerschot Wilrijk avait annoncé qu'il jouerait ce match retour en déposant ses réserves suite à la décision de la Commission des litiges d'appel de l'Union Belge de maintenir la suspension du milieu de terrain anversois Alexander Maes pour cette rencontre.