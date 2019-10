Le capitaine Dewaest montre la voie à un Genk fébrile face au Cercle

Le Racing Genk s’est imposé face au Cercle de Bruges par le plus petit écart (1-0). Sébastien Dewaest, de retour dans le onze, a inscrit le seul but de la partie.



Felice Mazzu avait opéré cinq changements par rapport au match contre Liverpool, ce n’a pas été sans conséquence. Les Limbourgeois ont eu chaud à plusieurs reprises en deuxième période. Kylian Hazard et Alimani Gory ont eu l’égalisation au bout du pied sans pouvoir conclure.



Sébastien Dewaest a ouvert le score après une belle infiltration dans le rectangle du défenseur limbourgeois. Les Brugeois ont ensuite tenté de réagir mais ils ont manqué de réalisme devant la cage de Gaetan Coucke. Si le Cercle s’est créé plusieurs situations dangereuses, c’est Genk qui a été tout proche de doubler la mise peu de temps après la demi-heure de jeu. Aly Samatta a perdu son face-à-face avec Guillaume Hubert (31). Le portier brugeois a à nouveau été à la parade en fin de première période sur une tête de Paul Onuachu (35) et des tirs de Patrik Hrosovsky (44) et Carlos Cuesta (45).



La première véritable occasion de la seconde période est venue des pieds du Brugeois Kylian Hazard. Après avoir dribblé Dewaest dans le rectangle, le milieu de terrain offensif, seul face à Coucke, a frappé au-dessus (59). A six minutes du terme, le Racing Genk a eu l’occasion de faire le break. Junya Ito, parti seul au but, s’est heurté à Hubert. En toute fin de rencontre, le milieu de terrain du Cercle Alimani Gory a eu la balle d’égalisation mais le portier limbourgeois Coucke a sauvé les siens (90+3).



Le champion de Belgique conserve sa place dans le Top 6. Le Cercle encaisse, lui, sa onzième défaite en… douze rencontres.



Zulte-Waregem occupe de son côté la 7e place du classement après sa victoire contre Ostende (2-0). Le Essevee a dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour émerger. Il n’y a pas eu grand-chose à voir au stade Arc-en-ciel avant la 80e minute et un coup-franc de Gideon Mensah repris victorieusement de la tête par Ibrahima Seck (1-0). Sept minutes plus tard, Gianni Bruno a fait 2-0 après un débordement de Cyle Larin, et un contrôle manqué d’Omar Govea.