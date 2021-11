Le calendrier infernal imposé par le Mondial au Qatar : en 2022-23, on achèvera bien les chevaux…

La décision est passée inaperçue mais la semaine dernière, le Conseil d’Administration de la Pro-League a coulé dans le bronze le prochain chemin de croix de nos clubs. La saison prochaine (2022-2023 donc), les joueurs de Pro-League vont se farcir… l’exercice le plus long de l’Histoire du football belge : 317 jours de compétition ! Soient 10 mois et demi de matches sans respirer…. La cause de tous les maux : le Mondial au Qatar, bien entendu.

Reprise du championnat : une semaine plus tôt. Clôture : deux semaines plus tard. Et au milieu une trêve hivernale… en novembre. Sans compter que la vraie trêve hivernale, elle, sera réduite à une petite semaine. Egrenons le massacre.

Le championnat de D1A 2022-23 reprendra le 22 juillet 2022. Certains clubs belges, qualifiés pour des préliminaires européens, seront déjà remontés sur scène quelques jours plus tôt. Le champion de Belgique sera connu… le 4 juin 2023, à l’issue de la dernière journée des Play-Offs. Entre les deux : 317 jours de compète donc…