Le calendrier des playoffs dévoilé ce lundi après-midi

C'est ce lundi après-midi (15h00) que sera dévoilé, au Martin's Red Hotel de Tubize, le calendrier des playoffs du championnat de Belgique de football.

Les derniers verdicts sont tombés dimanche au terme de la 30e et dernière journée de la phase classique. Les six clubs qui disputeront les playoffs I pour le titre de champion de Belgique sont le FC Bruges, Anderlecht, Charleroi, La Gantoise, Genk et le Standard, qui retrouve les POI pour la première fois après deux saisons d'absence.

Les points sont divisés par deux en playoffs I. Le FC Bruges, leader, entame donc ce tour final avec 34 points, devant Anderlerlecht (28), Charleroi (26), La Gantoise (25), Genk (22) et le Standard (22).

Les playoffs II regroupent les équipes qui ont terminé entre la 7e et la 15e place de la phase classique de Jupiler Pro League et trois clubs de Proximus League (D1B). Les clubs démarrent les playoffs II avec un compteur remis à zéro et sont divisés en deux groupes.

Le groupe A comprend Courtrai, Zulte Waregem, Waasland-Beveren, Mouscron, OHL et le Lierse.

Dans le groupe B on trouve l'Antwerp, Saint-Trond, Ostende, Lokeren, Eupen, qui a assuré son maintien dimanche tandis que Malines a été relégué en D1B, et Beerschot-Wilrijk, battu par le CS Bruges dans la finale de Proximus League.

Les deux vainqueurs de groupe s'affronteront dans la finale des POII, dont le vainqueur disputera un test-match POI-POII avec pour enjeu un ticket pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League.