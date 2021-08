Le cœur gros et la larme à l’œil : Merci Monsieur Van Moer

Avec les arrivées de Depireux, Kostedde ou de Nagy et la défense de fer héritée du coach yougoslave Michel Pavic (Nicolay, Dewalque, Beurlet, Jeck et Thissen), le groupe regorgeait de talents. Mais il devait encore se sublimer pour atteindre les sommets. Van Moer devait être l’homme providentiel. Le véritable chef d’orchestre de Sclessin. Résultat : trois titres en trois ans avec un jeune coach français enthousiaste nommé René Hauss.

Un brillant numéro 8, arracheur de ballons, distributeur de passes en or, auteur de frappes lointaines et victorieuses. Un véritable meneur de jeu. Une vraie personnalité aussi que cet Anversois qui a été formé à Beveren, qui récolta le premier de ses trois souliers d’or à Anvers mais qui connut ses plus belles heures en bord de Meuse.

C’est une légende du football belge qui nous quitte et une icône du Standard qui s’en va. Wilfried Van Moer . Trois mots qui claquent. Et qui évoquent immanquablement un footballeur inoubliable, inégalable, formidable et... infatigable dans l’entrejeu.

Wilfried Van Moer, légende du Standard et des Diables Rouges, est décédé ce mardi à l'âge de 76 ans. Il avait remporté à trois reprises le Soulier d'Or (1966, 1969, 1970) ainsi que trois titres de Champion de Belgique consécutifs (1969, 1970, 1971) en compagnie du club liégeois, dont il a défendu les couleurs entre 1968 et 1975. Celui qui était surnommé Le Petit Général a également été le sélectionneur de l'équipe nationale belge en 1996.

Rarement épargné par les graves blessures, "Kitchie", comme on le surnommait, n’aura joué que 57 fois avec les Diables Rouges. Mais il signa l’exploit peu banal de disputer deux Coupes du Monde à 12 ans d’intervalle. En 1970 au Mexique et en 1982 en Espagne même si, à 37 ans, son temps de jeu y fut réduit.

Wilfried Van Moer et Robert Waseige dans les tribunes de Sclessin en 2013 © Belga

Un regret, toutefois : Van Moer n’a que trop peu jouer avec Paul Van Himst en équipe nationale. Ces deux-là se complétaient à merveille. Les plus anciens se souviennent d’un but mémorable inscrit contre le Portugal au Parc Astrid en 1971 : carrément un triple une-deux entre les deux hommes, ponctué par un but d’André Denul.

L’équipe nationale, Van Moer devait ensuite la retrouver comme coach mais, là, ce ne fut pas une franche réussite et l’expérience fit d’ailleurs long feu. Wilfried Van Moer, on le recroisait souvent dans les travées de Sclessin. Car il était viscéralement resté "rouge et blanc". Dans le cœur et dans l’âme.

En tribune d’honneur, aux côtés de ses amis Léon Semmeling, Eric Gerets et Christian Piot, autres figures emblématiques du matricule 16, il vivait intensément les matchs comme un supporter fidèle.

Il y a quelques mois, nous avions eu la chance de partager sa table lors de la remise du prix Raymond Goethals (son ancien entraîneur chez les Diables) au stade Edmond Machtens, à Molenbeek. Nous avions alors découvert un homme chaleureux, affable et non dépourvu d’un délicieux humour à froid, avec des petites piques à l’adresse de ses anciens partenaires qui partageaient ce repas avec lui.

Petit par la taille mais très grand par le talent : merci pour tout monsieur Van Moer. Le football belge a le cœur gros et la larme à l’œil ce soir.