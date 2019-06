Le buteur nigérian du FC Zurich Stephen Odey signe pour quatre ans à Genk

L'attaquant nigérian du FC Zurich Stephen Odey, 21 ans, a signé au Racing Genk jusqu'en 2024, a annoncé vendredi le club champion de Belgique. Le montant du transfert est évalué à 3,5 millions d'euros, sans les bonus. Odey, qui compte trois sélections en équipe nationale, a inscrit dix buts en Super league suisse, quatre en Coupe, et un en Europa League, la saison passée. Il est appelé à remplacer Aly Samatta, sur le départ.

"Stephen est rapide et explosif, mais aussi et surtout très efficace, solide sur ses jambes et plein d'énergie", selon le communiqué publié sur le site du club.

Il fera l'objet d'une présentation officielle, dont les modalités doivent encore être décidées.