Le but supersonique d'Oulare et le triplé de David dans les stats de la 27e journée

Chaque semaine dans La Tribune, Mathieu Istace revient en quelques chiffres sur le week-end de Pro League écoulé.

On débute cette séquence par une patate ou une cacahuète, c'est comme vous voulez. Obbi Oulare a marque un but d'anthologie samedi soir face à son ancien club, l'Antwerp. Le Standardman a été flashé à du 129 km heure et confirme que le Standard est efficace sur les frappes lointaines. C'est déjà le 13 eme but marqué par les Rouches sur des frappes hors du rectangle. C'est aussi le 9 eme joueur différent à se distinguer dans cet exercice.

Dylan De Belder a inscrit un but qui vaut de l'or pour le Cercle de Bruges. C'est d'ailleurs le premier but de la saison pour le Hennuyer. Une réalisation qui permet aux Brugeois de signer un 9/9 et de laisser la lanterne rouge à Waasland-beveren. Cela faisait 150 jours que le Cercle occupait cette position délicate. Le miracle brugeois est peut-être en cours.

Waasland Beveren n'est pas réputé pour sa stabilité. Nouvelle confirmation ce week-end après le licenciement d'Arnault Mercier. Le Français avait succèdé à Adnan Custovic à la fin du mois d'août et n'a pas résisté au 0/15. Dirk Geeraerd reprend l'équipe pour une mission qui parait impossible.

Un triplé et 18 buts au total, Jonathan David n'en finit plus d'affoler les marquoirs. A ce rythme -là, le Gantois peut légitement revendiquer le statut de meilleur buteur. La seule et unique fois qu'un canadien a réussit cette prouesse, c'était il y a près de 20 ans; Thomas Radzinski avait planté 23 buts sur une saison avec le Sporting d'Anderlecht.

5419 jours, soit 14 ans et 10 mois, c'est le temps qui sépare le dernier but de Kompany au Parc Astrid à celui d'hier face à Eupen. Le 23 avril 2005, le Sporting d'Anderlecht s'imposait 3-2 face au Standard, notamment grâce à un but du défenseur mauve.

Ruud Vormer n'est pas prêt d'oublier sa 200 ème sous le maillot brugeois. Recousu en plein match, le néerlandais a une nouvelle fois confirmé qu'il a le Club dans le sang. En terme de longévité, le Batave reste somme toute assez loin de ses compatriotes Rensenbrink et Boskamp. Rensenbrink, c'est 261 matches au total sous le maillot anderlechtois alors que Boskamp s'est aligné à 238 reprises sous le maillot du RWDM.

Francis Amuzu a marqué un but qui aurait pas semblé anodin, si ce n'est que c'est déjà le 600 ème but inscrit cette saison dans notre championnat. Le tout après 27 journées.