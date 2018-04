Beaucoup l'ont tenté, peu l'ont réussi. Pour José Francisco Cevallos cela a fait mouche ce samedi lors du match de son équipe, Lokeren, contre Eupen. L’Équatorien a tenté et réussi une frappe victorieuse des 60 mètres, marquant le deuxième but de son équipe en lobant Hendrik Van Crombrugge, trop avancé. Un but de niveau mondial comme le souligne son club sur Twitter.