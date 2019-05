Le but d'Openda contre Genk est valide, pas le penalty de Vanaken, selon Verbist

Selon le patron des arbitres belges Johan Verbist, l'arbitre vidéo Lawrence Visser a agi de manière correcte en n'intervenant pas dans le but de Loïs Openda lors du match au sommet entre le Club Bruges et Genk (3-2). Dans son analyse hebdomadaire du VAR, Verbist a toutefois précisé que le penalty manqué par Hans Vanaken n'aurait pas dû être accordé.

Openda a donné l'avantage (2-1) aux 'Blauw en Zwart' dans ce match de la 8e journée des play-offs 1, grâce à un but à la 63e minute. Pendant et après le match, il y a eu beaucoup de discussion sur la phase qui a précédé le but d'Openda. Le défenseur de Genk Aidoo est tombé après avoir eu un contact avec les bras de l'attaquant brugeois Wesley. L'entraîneur Philippe Clément l'a vu comme un coup de coude par l'arbitre Van Driessche ni le VAR. "L'arbitre vidéo n'est pas intervenu avec raison", a confirmé l'arbitre Johan Verbist.

Le VAR a commis deux erreurs le week-end dernier, a jugé le patron de l'arbitrage. Lors de Club Bruges-Genk, l'équipe locale n'aurait pas dû obtenir un penalty la 74e minute. "Dans un duel dans la surface de réparation entre Dewaest et Openda, il y a un contact entre les deux joueurs. Openda tombe, mais l'arbitre laisse le jeu continuer. Après l'intervention du VAR, il y a un penalty. Le VAR n'aurait pas dû intervenir ici, l'arbitre n'avait pas "clairement tort", a dit Verbist. La justice a été rendue, Hans Vanaken n'a pas réussi à porter la marque à 4-1.

Sur le penalty d'Osimhen lors de Beerschot Wilrijk - Charleroi (0-3) en play-offs 2A, le VAR n'aurait pas dû intervenir et le but ne pas être annulé. "Osimhen botte un coup de pied de réparation. Il n'était pas clair si le ballon avait franchi la ligne ou non. L'arbitre assistant se tient sur la ligne et l'accorde. Comme il n'y a pas de preuve claire du contraire, la décision de l'arbitre assistant doit être étayée ici", a déclaré Verbist.

Le coup de coude de Hamdi Harbaoui dans le derby de Flandre occidentale entre Zulte Waregem et Courtrai a été une bonne intervention du VAR. Le Taureau d'Or a été justement expulsé. Depuis, il a écopé d'une suspension de cinq matchs.