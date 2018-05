Bruges collectionne les prix, Leko et Wesley récompensés

Le Gala de la Pro League se tient ce lundi au Musée Autoworld à Bruxelles. Plusieurs prix sont attribués, dont celui de meilleur joueur de Pro League.



L'an dernier, Youri Tielemans (Anderlecht) avait été reconnu par ses collègues avant de prendre le chemin de l'AS Monaco.



Ivan Leko, qui a mené le FC Bruges au titre de champion pour sa première saison sur le banc, a été élu meilleur entraîneur de la saison. Avec ses 668 unités, Leko a été plébiscité par les joueurs de Pro League. Le technicien croate, 40 ans, a recueilli plus de votes que Ricardo Sa Pinto (Standard/329 pts) et Philippe Clement (Waasland-Beveren et Genk/279 pts). Au palmarès, Leko succède au Suisse René Weiler, champion avec Anderlecht la saison dernière.



Wesley Moraes Ferreira da Silva (211 pts) a décroché le prix d'espoir de l'année devant Samuel Kalu (La Gantoise/147 pts) et Hassane Bandé (Malines/125 pts). L'attaquant brésilien du Club de Bruges, qui a inscrit 13 buts en 43 rencontres, succède au palmarès à Landry Dimata. L'attaquant, arrivé au Club en janvier 2016, est déjà double champion de Belgique (2016 et 2018) à 21 ans à peine. Ce trophée d'Espoir de l'Année est réservé aux joueurs âgés de moins de 22 ans au 1er juillet de cette année.

Jonathan Lardot a, de son côté, été désigné arbitre de l'année. Les jardiniers de Lokeren ont aussi été salués pour leur travail.