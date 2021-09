Le bilan du mercato belge : Bruges en mode Avengers, le Standard désespère, Anderlecht envoie tout valser

Après plusieurs semaines de tractations, de discussions, d’offres et de contre-offres, ce mercato estival 2021 complètement fou a enfin livré ses derniers verdicts. Et si les mastodontes européens avaient semble-t-il décidé de casser leurs tirelires cet été, les clubs belges (à leur échelle évidemment) n’ont pas été en reste. En tout, 120 millions ont été investis par les clubs belges, tandis que 142 millions d’euros sont entrés dans les caisses. Tour d’horizon des emplettes faites par nos principaux représentants en Pro League. ►►► À lire aussi : Mercato : Les infos de la dernière journée

Le Club de Bruges en mode Avengers

Tibo Persyn nouveau joueur du Club de Bruges. © Belga "Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort." Champion en titre et grandissime favori à sa propre succession, le Club de Bruges n’avait visiblement pas envie de se reposer sur ses acquis. Leur sempiternelle prudence mercatorielle jetée aux oubliettes, les Blauw&Zwart ont transféré à foison en optant pour la tactique "vieilles marmites, meilleures soupes". Sont donc rentrés au bercail les anciens tauliers qu’étaient Wesley Moraes et José Izquierdo, Soulier d’Or en 2016. Ajoutez à cela l’apport ultra-intéressant du sous-estimé latéral ostendais Jack Hendry, des arrivées moins pompeuses des prometteurs Faitout Maouassa et surtout Antonio Nusa, et vous obtenez un détonnant cocktail de talent pur et d’expérience. Surtout qu’avant cette dernière ligne droite, les Brugeois avaient déjà mis le grappin sur le solide défenseur niçois Stanley Nsoki, le Belge Tibo Persyn et Owen Otasowie de Wolverhampton. Bref, ce Bruges a une sérieuse gueule de Team d’Avengers avec du talent à toutes les positions et des postes doublés. L’autoroute vers le titre semble donc toute tracée, mais atttention cependant à l’excès de confiance. On l’a bien vu avec la gifle reçue le weekend dernier à Gand, même ce Bruges-là n’est pas à l’abri d’accrocs inattendus.

Anderlecht dégraisse et tente de se renforcer à moindre coût

Joshua Zirkzee attaquant d'Anderlecht. © Belga Comme depuis quelques années maintenant, le tableau mercato d’Anderlecht est long comme le bras. Parce que les Mauves paient cher les quelques erreurs de casting du passé qu’ils traînent comme des boulets en tentant de les refourguer quelque part. Conscients que leur noyau était bien trop pléthorique pour la nouvelle saison sans Europe qui s’annonce, les dirigeants bruxellois ont donné un violent coup de Kärcher à leur effectif lors de la dernière ligne droite. Exit donc les Bubacarr Sanneh (contrat cassé), Luka Adzic (contrat cassé), Aristote Nkaka (prêté à Waasland-Beveren), Mustapha Bundu (Aarhus), Mohammed Dauda (Cartagena) et Sieben Dewaele (Ostende), qui n’auront pas marqué l’histoire du club, loin de là. Ajoutez à cela les départs/retours de prêts déjà actés de Lukas Nmecha, Albert Sambi Lokonga, Peter Zulj, Michel Vlap, Landry Dimata, Matt Miazga ou Elias Cobbaut (pour ne citer qu’eux) et vous obtenez un vrai remue-ménage, malheureusement devenu symptomatique du Sporting actuel. Proche de ses sous, Anderlecht a tenté de limiter la casse en s’offrant plusieurs joueurs confirmés à moindre coût, Benito Raman, Lior Refaelov, Wesley Hoedt ou Kristoffer Olsson par exemple. Dans le même temps, Joshua Zirkzee (Bayern), Christian Kouamé (Fiorentina), Taylor Harwood-Bellis (City) ou plus récemment Lisandro Magallan (Ajax) sont arrivés en prêt. Bref, la qualité est là et malgré cette valse infernale d’arrivées et de départs, le noyau semble supérieur à celui de l’année dernière. Reste à voir si ce pantin désarticulé autour de Vincent Kompany se mettre en marche. Pour l’instant ce n’est pas malheureusement pas trop le cas. Mais "Trust the Process", comme on dirait à Saint-Guidon.

Le Standard économise… et désespère

Mehdi Carcela, devenu excédentaire au Standard. © Belga "Un Mehdi Carcela à -40% ? Qui veut de Maxime Lestienne ?" Pendant de longues heures, le Standard a espéré (enfin) trouver un acquéreur pour caser ses joueurs devenus excédentaires. Le club a fait plusieurs appels du pied mais les prétendants ne se sont jamais bousculés au portillon. Résultat, ce mercato estival garde un léger goût d’inachevé en Bord de Meuse puisque les Rouches devront se "farcir" les gros contrats de joueurs sur lesquels ils ne comptent plus. Malgré ces transferts avortés, les Rouches sont malgré tout parvenus à se débarrasser de Laurent Jans (Sparta Rotterdam), Felipe Avenatti (Union), Duje Cop (Dinamo Zagreb), Eden Shamir (Maccabi Tel-Aviv), des joueurs libres ou sur lesquels ils ne comptaient plus. Les départs de Zinho Vanheusden (Inter puis Genoa) et Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) font eux davantage mal au moral. Côté arrivées, conscient également que ce noyau était bien trop light pour espérer viser le top (voire le subtop) de Pro League, les dirigeants liégeois ont déniché les prometteurs Daouda Peeters et Hamza Rafia, deux jeunes talents de la Juventus. Dans le même temps, le pétard ambulant Aron Dønnum a débarqué à Sclessin pour tenter d’insuffler cette créativité dont manque cruellement ce noyau. L’arrivée espérée de Stef Peeters (Eupen) n’a, elle, pas su être concrétisée, l’offre des Liégeois (750.000) ayant été fermement refusée par les Pandas. Bref, le mercato a été plutôt calme en Bord de Meuse. Ses mannes financières désespérément vides, le Standard a ciblé des besoins précis (créativité, entre-jeu). La défense aurait probablement aussi eu besoin de renforts mais on imagine qu’à Sclessin on veut miser sur la jeune garde cette saison (Sissako, Al-Dakhil). Cela ne suffira plus que probablement pas pour se qualifier pour les PO1. Mais l’objectif principal n’est-il pas finalement d’être en PO2 ?

L’Antwerp, anvers et contre tout pour concurrencer Bruges

Radja Nainggolan, nouveau joueur de l'Antwerp. © Belga Mais quelle mouche a donc bien pu piquer Paul Gheysens, le président anversois ? Ultra ambitieux et visiblement propulsé dans un jeu vidéo grandeur nature, il a enchaîné les transferts clinquants pour renforcer un noyau déjà bling-bling. Et parmi cet essaim d’arrivées pompeuses, on pointera évidemment celle de Radja Nainggolan (Inter), celle du très sous-estimé Viktor Fischer (Copenhague), celle (controversée) de Michel-Ange Balikwisha (Standard) ou celle, à la surprise générale d’Aly Samatta, l’ancien serial buteur de Genk. Dans l’ombre, Jelle Bataille, Bjorn Engels ou Michael Frey sont eux aussi venus apporter leur pierre à ce solide édifice anversois. Frustré par la 3e place de l’an dernier, jugée insuffisante au vu des ambitions du club, le Great Old a donc compensé les départs de Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Simen Jukleröd, Jordan Lukaku ou Jérémy Gélin en transférant beaucoup et bien. Même si pour l’instant, la mayonnaise ne prend pas vraiment (15e avec 5 points sur 15 mais un match de moins), on se doute qu’une fois que l’armada anversoise se mettra en marche, elle risque de faire des dégâts. A moins que cet amas d’individualités, incarné par un Radja Nainggolan loin d’être irréprochable, ne se marche sur les pieds. Auquel cas, le Matricule 1 pourrait connaître de sérieuses désillusions cette saison au vu des moyens investis.

Charleroi, la sobriété pour oublier les démons du passé

Zarouri, joueur de Charleroi. © Belga Echaudé par le fiasco de la saison passée (un démarrage en trombe avant une fin de saison en eau de boudin), Charleroi ne veut plus commettre les mêmes erreurs. Contrairement à Karim Belhocine qui ne semblait miser que sur 12-13 joueurs et s’évertuait à faire jouer le même onze-type chaque semaine, le nouveau coach Will Still tente d’instaurer une tournante salvatrice pour reposer ses troupes. Une tournante qui est possible grâce aux ajustements, discrets mais précieux, faits par la direction cet été. Si Massimo Bruno (libre), Nicolas Penneteau (Reims), Kaveh Rezaei (fin du prêt, Bruges) ou Christophe Diandy (Mouscron) n’ont pas été retenus, le front-office zébré a compensé ces départs par quelques arrivées bien senties comme celles d’Hervé Koffi (Mouscron), Adem Zorgane (Paradou AC) ou Stefan Knezevic (FC Lucerne), ou le retour de prêt d’Anass Zaroury (Lommel) Sur papier, rien de bien clinquant mais plutôt des profils de joueurs de l’ombre, travailleurs et s’inscrivant parfaitement dans le collectif carolo. Et pour l’instant, cela semble marcher puisque les Zèbres sont aux portes du Top 5 avec 10 points sur 18 et une récente démonstration de force contre le Beerschot (5-2). A voir si ce bel élan collectif sera amené à durer mais grâce à ces quelques transferts intelligents, le Sporting semble globalement mieux armé que la saison dernière.

Genk et Gand : des transferts discrets mais intelligents

Mike Trésor, attaquant de Genk. © Belga Sûr de ses forces, ce Genk qui a failli faire tomber Bruges de son piédestal la saison dernière, est reparti sur les mêmes bases : en misant sur son imposant trio Onuachu-Ito-Bongonda pour faire mal aux défenses adverses. Sauf que derrière, les dirigeants limbourgeois ont décidé de verrouiller leurs postes en s’offrant l’intriguant espoir belge Mike Trésor, l’excellent Carel Eiting (Ajax) et en attirant (sur le gong) Ike Ugbo, déjà décisif contre Anderlecht. Sur papier, l’armada offensive genkoise est donc impressionnante et c’est Cyriel Dessers, qui n’a jamais réellement trouvé sa place, qui en fait les frais puisqu’il est prêté à Feyenoord. Autres départs, ceux de Zinho Gano, Dries Wouters, Jere Uronen ou Sébastien Dewaest. Rien d’insurmontable donc. Côté gantois, c’est également dans le sens des départs qu’il faut regarder. Désireux de franchir un cap depuis de longs mois, Roman Yaremchuk a enfin réalisé son rêve en ralliant Benfica (17 millions d’euros !). Autres pertes pour les Buffalos, celles de Niklas Dorsch (Augsburg, définitif), Tim Kleindienst (Heidenheim, définitif), Brecht Dejaegere (Toulouse, définitif) ou Igor Plastun (Ludogorets, définitif). Pour compenser ces nombreux départs, les Buffalos, vainqueurs des PO2 la saison dernière et qualifiés pour les poules de la Conference League, ont mis le grappin sur le précieux Gianni Bruno, Julien de Sart, Andrew Hjulsager et finalement sur leur ancien joueur, Pelé Mboyo.