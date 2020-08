Le Beerschot s'impose à Ostende, Eupen prend un bon point à Louvain

Il faudra s’y habituer, mais il restait deux matches à jouer pour clôturer la première journée de Pro League. Le Beerschot se déplaçait du côté d’Ostende, tandis qu’OHL recevait Eupen.

Et les bonnes affaires de la soirée ont été réalisées par le Beerschot. Sur la pelouse d’Ostende, le Beerschot est allé chercher trois points précieux pour son retour en D1A. Ayant ouvert la marque rapidement (56 secondes) via Noubissi sur une erreur du gardien ostendais Guillaume Hubert, sur un service de l’opportuniste Pietermaat (0-1). L’attaquant s’est même permis d’inscrire un doublé à la 73e. Ostende avait rétabli l’égalité à la 63e via Vandendriessche, mais repart bredouille.

Le Beerschot inscrit ses premiers points en division 1 depuis 2013, année de la faillite du Germinal Beerschot et du redémarrage de l’équipe au niveau de la 1re provinciale.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Eupen est allé chercher un bon point à Louvain qui avait pourtant ouvert la marque à la 57e via Kotysch. Mais les Pandas sont revenus à égalité à la 72e grâce à Nuhu. Eupen tenta bien d’enlever les trois points dans le dernier quart d’heure en vain.

Au classement six équipes comptent trois points et c’est Waasland-Beveren, club relégué puis sauvé in extremis par la justice, qui est premier à la différence de buts.