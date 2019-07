Le Beerschot met l'Union belge en demeure et demande à l'UEFA d'entreprendre des actions

Le Beerschot a officiellement demandé à l'Union belge de football de pouvoir évoluer en Division 1A lors de la saison 2019-2020 du championnat de Belgique de football, a indiqué jeudi Thomas Gillis, l'avocat du club anversois.

A la suite de la décision de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) d'autoriser le FC Malines à évoluer en D1A cette saison, le Beerschot, vice-champion de D1B derrière Malines la saison dernière, est censé rester en D1B. Mais dès que la décision de la CBAS avait été connue mercredi, les 'Rats' avaient demandé de reporter le début du championnat et invité l'Union belge et la Pro League à "prendre leurs responsabilités".

Jeudi, le club a envoyé une mise en demeure à la fédération. "Le Beerschot a officiellement demandé aujorud'hui à l'URBSFA de pouvoir évoluer en D1A lors de la saison 2019-2020, là où il a le droit de jouer vu la tentative de falsification de compétition par le FC Malines", indique Thomas Gillis jeudi dans un communiqué. "La décision prise hier par la CBAS est un coup dur pour notre football, et par extension pour tout notre sport".

Le Beerschot a aussi demandé à l'UEFA (Union européenne de football) de "prendre ses responsabilités". "Le Beerschot a demandé à l'UEFA de prendre ses responsabilités, d'entreprendre des actions et de montrer qu'elle lutte sérieusement contre le phénomène de 'match fixing'. Enfin, le club a mis en demeure l'URSBFA pour l'énorme perte financière qu'il subirait s'il ne devait pas évoluer au sein de l'élite lors de la saison 2019-2020".

La Jupiler Pro League avait confirmé jeudi de son côté que le championnat débuterait bien à la date prévue et avec 16 clubs. "La Pro League prend acte de la décision prononcée par la CBAS. Il en résulte que la composition des séries 1A &1B pour la saison 2019-2020 ne sera pas modifiée et qu'aucune modification ne sera apportée en conséquence aux calendriers rendus publics ce 1er juillet", avec le FC Malines et Waasland-Beveren donc, mais sans le Beerschot.

La Pro League a aussi confirmé la date de la SuperCoupe de Belgique, le 20 juillet (20h30 à la Luminus Arena) entre Genk, le champion et le FC Malines vainqueur de la Coupe de Belgique.