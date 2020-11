Le Beerschot, le Carnaval à Saint-Nicolas

Sortez les calculettes. Un statisticien flamand l’a fait pour vous (et pour nous…) : cela fait 12.874 jours, 35 ans et 3 mois, que le Beerschot n’avait plus occupé la tête du football belge. Cette année-là, les Tueurs du Brabant sèment la terreur les vendredis soirs dans les Delhaize, les CCC plantent leurs bombes, le Heysel vit son Drame qui en fera un stade maudit.

Raphaël Holzhauser - © JOHAN EYCKENS - BELGA

Il n’empêche, le Beerschot n’a pas volé ses points : il a certes perdu (et nettement) face au Standard, La Gantoise, Charleroi et l’Antwerp… mais il a aussi battu le Club Bruges et Anderlecht. Car au Stade Olympique, on ne fait jamais rien à moitié : 4 défaites, 1 seul partage (et sur le score de 5-5 s’il vous plaît…) et 9 victoires. Avec un football et des scores qui rappellent l’entre-deux guerres : les gens du Kiel possèdent la meilleure attaque (38 buts) mais aussi… la plus mauvaise défense (33) de Pro-League. Du jamais vu pour un leader de l’élite.

Du foot de Carnaval, émotions garanties : rien qu’à Malines ce week-end, les Ours ont marqué tous les buts… dont deux contre leur camp ! Bref, du grand n’importe quoi pour tous les intellos technico-tacticiens de la planète foot, si férus de lignes de passes calculées par équations, de judicieux replis défensifs esquissés par intégrale ou de marquage en zone tracé au carré de l’hypoténuse.

Comme à la récré

Hernan Losada, lui, s’en fout. Au lieu de baver sur de savoureuses clean-sheets, l’ex-joueur du cru (l’Argentin, éphémère médian d’Anderlecht et de Charleroi, a participé à la remontée du Beerschot depuis la Provinciale) fonctionne encore aux berlingots des cours de récré : " celui qui marque un but de plus gagne le match ", c’est tellement simple. Car rayon entre-deux guerres, le Beerschot a des références : le club y fut sept fois champion, avec sa vedette Raymond Braine… qui dut fuir en Tchécoslovaquie pour pratiquer son professionnalisme marron.