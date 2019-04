Le (banc du) Standard est trop court... pour le titre

Dans les analyses d’après match, Michel Preud’homme relevait trois observations qui interpellent :

La difficulté à concrétiser les occasions créés, cad à MARQUER, et il n’était pas dupe : face à une excellente défense limbourgeoise (3 buts encaissés en 5 matchs de PO), en l’absence des 3 attaquants de pointe, tous blessés, les buts devaient venir de la 2è ligne ou des ailiers. Ce que seul Marin a réussi, à 0-3 et 10’ de la fin. Halilovic, révélation des deux derniers matchs, serait bien plus percutant s’il pouvait s’appuyer sur une pointe.

Plusieurs joueurs ont affiché un niveau de forme insuffisant. MPH n’a pas cité de noms mais on pense à Cimirot, M’Poku, kosanovic, Carcela peut-être aussi, et ce n’est pas la 1ere fois que l’artiste marocain ne répond pas à l’attente?

En cours de 2è période, un certain manque de fraîcheur physique s’est fait sentir dans les rangs liégeois. Or il a fallu attendre la 75è pour que Bokadi (en pointe ?!) et Lestienne (sur le flanc) remplacent M’Poku et Halilovic.

Ces trois observations du coach des Rouches reviennent à un même problème :

ce noyau manque de profondeur, surtout, son banc est (nettement) trop court. C’est une évidence, même si MPH refuse à chaque fois de répondre à cette question, pour ne pas remettre en cause une politique sportive (et financière) dont il connait les raisons et que d’une certaine manière, en tant que vice-Président, il cautionne.

L’absence d’alternative à Emond en tant que N9 est criante depuis Janvier, l’Uruguayen de Courtrai Avenatti aurait été accueilli comme le Messie. On peut aussi regretter qu’aucun U21 de l’Académie n’ait pu dépanner à ce poste. Derrière, on se dit parfois que si Luyindama était resté, il aurait formé un duo de choc avec Van Heusden, et Kosanovic comme " back-up " en cas de suspension, de blessure ou de méforme.

Les 11 candidats à une place de titulaire sont souvent les mêmes, pas étonnants que certains tirent la langue parfois. Et lorsque l’un ou l’autre est en méforme, on trouve peu de solutions sur le banc. Ce qui signifie que les Lestienne, Bastien, Miangue et autre Balikwisha n’ont pas (encore) le niveau des PO 1. Les seuls blessés sont les attaquants.

Et maintenant ? Vu les mines graves hier soir, les Rouches commençaient à croire au titre. Il s’est trop éloigné. La 2è place? Pourquoi pas, au détriment de Bruges, qui viendra à Sclessin pour l’avant-dernière journée. Pas évident tout de même , quand on se souvient de la différence de niveau entre les 2 formations au Jan Breydel récemment (4-0). La 3è place, alors ?! Oui, mais il va falloir l’arracher elle aussi, parce que lundi soir, au terme du match contre le Club Bruges, l’ Antwerp, qui n’est qu’à deux points pourrait l’avoir ravie.

Vendredi prochain, un certain " Antwerp-Standard Boloni-Preud’homme " s’avérera capital.