Il est approximativement 20h40 ce vendredi 17 avril 2009. Les joueurs de Genk et de la Gantoise s’avancent sur le terrain avec un objectif en tête, décrocher une place européenne face un adversaire direct. Un visage aussi poupon que déterminé entre sur la pelouse de la Cristal Arena. Thibaut Courtois dispute ses premières minutes au plus haut niveau. Si l’on ne se rend pas compte alors que cet ado deviendra un jour l’un des meilleurs joueurs du monde, son regard en dit long : lui sait déjà ce qui l’attend, il deviendra un grand.

Lors des deux saisons qui suivront, Thibaut Courtois marquera les esprits avec Genk en 45 rencontres et un titre de champion de Belgique. Au point d’être recruté par Chelsea en juillet 2011 pour 9 millions d’euros alors qu’il n’a encore que 19 ans. Mais son premier passage à Chelsea est très bref puisque Courtois est directement prêté à l’Atlético de Madrid. S’écrit alors une des plus belles pages de la carrière du Belge. Tant au niveau de la Liga que sur la scène européenne. Une victoire en Europa League, finaliste en Champions League. Vainqueur de la Coupe et du Championnat d’Espagne… A titre individuel il est désigné meilleur gardien de la Liga en 2012-2013.

Le grand Real, le Graal ?

Le 17 avril 2009, le jeune Thibaut Courtois, 16 ans, faisait ses grands débuts avec Genk… - © GIUSEPPE CACACE - AFP

Courtois arrive donc au Real dans un contexte un peu particulier. Il vient d’être élu meilleur gardien de la Coupe du monde mais il va devoir faire face à la concurrence de Keylor Navas, le premier à avoir conquis les cœurs madrilènes depuis San Iker, la légende Casillas. Le Belge obtient du temps de jeu mais ne convainc pas d’entrée, encaissant beaucoup de buts, pas aidé par une défense fébrile.

Malgré tout, il finira par devenir le choix numéro 1 de Zidane, revenu entre-temps pour sauver la "maison blanche", et Navas sera transféré au PSG.

Courtois est finalement parvenu à convaincre, se montrant de plus en plus décisif. Comme si elle était à la fin d’un cycle et au début d’un autre, l’équipe ne tourne pas aussi bien que lors des années précédentes et les résultats ne sont pas aussi bons qu’espérés. Mais cette saison, le Real était toujours en lice pour remporter la Liga (à deux points du Barça) avant que le Coronavirus ne s’en mêle. Le club n’était pas non plus éliminé de la Ligue des Champions, mais plutôt mal embarqué après une défaite 1-2 contre Manchester City au Bernabeu en huitièmes de finale aller.

Le chapitre "Real" ne demande donc qu’à s’écrire pour Thibaut Courtois qui est déjà, à coup sûr, l’un des meilleurs gardiens de l’histoire (pourtant bien fournie) de la Belgique.