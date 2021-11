Laurent Depoitre après Gand - Standard : "On aurait pu mettre 6 ou 7 buts"

Laurent Depoitre, était un homme heureux , après la victoire des Buffalos. Une victoire, méritée donc, et un festival offensif signé Tarik Tissoudali . Les deux attaquants gantois se trouvent les yeux fermés : "C’est vrai que ça combine bien. On s’est créé beaucoup d’occasions. On aurait pu mettre 6 ou 7 buts je pense. Tarik a été décisif, il a mis deux beaux buts, mais il aurait pu en mettre deux ou trois en plus. On est vraiment content de cette victoire, et je pense qu’elle est méritée. On a contrôlé le match, du début à la fin. On remonte bien au classement, et on mérite d’être plus haut qu’où on était".

Après avoir marqué 3 buts contre Genk, 6 contre Bruges, et 3 contre le Standard, on remarque que le jeu de la Gantoise s’exprime mieux face à de grosses cylindrées : "Quand on affronte des équipes qui veulent jouer, qui attaquent, qui ouvrent le jeu, c’est plus facile pour nous, on a plus d’espace et on peut se trouver plus facilement. Quand on joue contre un adversaire qui est bien compact en défense, c’est beaucoup plus difficile pour nous. A nous de trouver les failles, face à ces équipes-là, et si on y arrive on pourra jouer notre chance jusqu’au bout".

Jusqu’au bout et pourquoi pas intégrer le Top 4. La Gantoise, 7e avec 24 unités, n’est plus qu’à deux longueurs de la 4e place, synonyme de playoffs 1.