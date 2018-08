Laszlo Bölöni prolonge jusqu'en juin 2020 sur le banc de l'Antwerp

Laszlo Bölöni (65 ans) a posé sa signature au bas d'un nouveau contrat d'une saison supplémentaire avec l'Antwerp. Il est lié avec le Great Old jusqu'au 30 juin 2020.

Bölöni a pris la barre du club anversois l'été dernier. Sous la direction du Roumain, le club qui arrivait de D1B, a lutté pour une place en playoffs 1 jusqu'à la dernière journée de la compétition régulière. Avec 11 points sur 15 cette saison, l'Antwerp n'a pas manqué son entame de championnat.

"La performance intelligente de notre entraîneur est récompensée", déclare l'Antwerp sur son site. "Laszlo Bölöni a pris la tête du sport au début de la saison dernière et s'est vu confier la tâche extrêmement difficile de maintenir un tout nouveau noyau du RAFC dans la division la plus élevée du football belge. En tant que promus, nous l'avons fait plus que correctement, nous avons participé à la course aux playoffs 1 jusqu'au dernier jour. Notre entraîneur a signé aujourd'hui un nouveau contrat qui le relie à notre club jusqu'au 30 juin 2020" !

Entre juin 2008 et février 2010, Bölöni était le coach du Standard. Il a remporté le titre et la supercoupe avec les Rouches en 2009.