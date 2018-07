Landry Dimata officiellement prêté avec option d'achat à Anderlecht

Landry Dimata est officiellement de retour en Pro League : le jeune attaquant belge quitte Wolfsburg et rejoint Anderlecht, où il est prêté pour une saison avec option d'achat, "laquelle est assortie d’un contrat de quatre ans", précise le communiqué du RSCA.

"L’attaquant de 20 ans, qui s’entraîne depuis le vendredi 22 juin dernier avec le groupe, évoluera avec le numéro 9. Ses débuts avec les Mauve et Blanc sont prometteurs. En amical contre le RWDM (0-1), il a marqué le but de la victoire et il a joué une bonne heure face à la formation grecque du PAOK FC vendredi soir, poursuit le communiqué. L’attaquant né au Congo avait commencé sa carrière au FC Saint-Michel, au WS Woluwe FC et à l’EFJ Molenbeek. Il a ensuite joué chez les jeunes du RAEC Mons et du Standard, avant de rejoindre le KV Oostende en 2016. C’est chez les Côtiers qu’il a explosé en inscrivant 14 goals et en délivrant quatre passes décisives en 34 matches. Lors du gala du Soulier d’Or 2017, il fut d’ailleurs élu Espoir de l’Année."

"Ses solides prestations ont dès lors suscité l’intérêt de nombreux clubs belges et étrangers. Finalement, l’international espoir belge a choisi une aventure en Allemagne au VfL Wolfsburg, où il partageait le même vestiaire que Koen Casteels et Divock Origi. Après une saison un peu compliquée, où Landry a joué 24 duels, Wolfsburg a réussi à se maintenir en Bundesliga après un duel de barrage. Le Bruxellois poursuivra sa carrière dans le plus grand club de la capitale et du pays !", conclut le communiqué du Sporting.