Landry Dimata buteur après 598 jours : "C'est une énorme délivrance"

Il l’attendait désespérément depuis 598 jours ! Landry Dimata est enfin parvenu à trouver le chemin des filets dimanche soir face à Saint-Trond à l’occasion de la 2e journée de Pro League. Persécuté par une blessure au genou, l’attaquant Anderlechtois n’a pas joué la moindre minute la saison dernière et avait fait son retour à la compétition la semaine dernière contre Malines en disputant 60 minutes.

À nouveau titularisé par Vercauteren, l’attaquant de 22 ans a mis 50 minutes pour faire trembler les filets. Servi dans le rectangle par un excellent centre d’Adrien Trebel, Dimata a parfaitement repris le ballon de la tête pour inscrire le but du 2-0.

Son dernier goal remontait à la 21e journée de la saison 2018-2019 lorsqu’il avait signé un doublé face à Waasland-Beveren. Un an, sept mois et 20 jours plus tard, l’attaquant mauve peut à nouveau sourire.

"Ça faisait longtemps", a-t-il réagi au micro d’Eleven Sports. "C’est une énorme délivrance pour moi et j’espère que ce sera un déclic pour la suite. Ce but, c’est pour m famille, mes amis, mes équipiers et tous ceux qui m’ont soutenu pendant cette période difficile. Je les remercie tous."

Dimata s’est aussi réjoui d’avoir partagé son but avec son ami Adrien Trebel, auteur de l’assist sur coup franc. "J’avais besoin qu’il soit là sur le terrain. Il y a un certain feeling entre nous deux. C’est beau pour nous deux que ce soit lui qui fasse la passe décisive."