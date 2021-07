Lamkel Zé ouvre la porte à un départ vers Anderlecht : "La loi de 78, c’est pour très bientôt !"

Décidément, il nous étonnera toujours. De nouveau dans une situation problématique avec l’Antwerp, l’attaquant camerounais a lancé un nouveau message sur les réseaux sociaux.

Après avoir eu de nombreux problèmes avec Ivan Leko, Didier Lamkel Zé avait retrouvé les chemins du terrain et du but sous Franky Vercauteren. L’arrivée à la tête du Great Old de Brian Priske pourrait finalement marquer la fin de son aventure à Anvers. Le coach danois semble en tout cas avoir pris sa décision concernant le fantasque Camerounais comme il l’a expliqué dans une interview au Nieuwsblad : "Ses qualités sont indéniables. Mais si le dernier pour cent dans la tête ne va pas… J’ai besoin de joueurs qui sont prêts à marcher et à se battre pour Anvers avec leur cœur. Sinon, vous n’avez pas votre place ici."

Après une explication musclée avec le coach, le joueur aurait quitté les vestiaires (qu’il n’avait plus le droit de fréquenter) en se montrant très énervé. Les provocations ne se sont pas arrêtées là et le joueur a répondu à quelques messages de supporters anderlechtois qui lui demandaient de rejoindre le Sporting en ouvrant la porte à l’utilisation de l’article 78 pour venir chez les Mauves. Il a même posté sur son compte Instagram une composition potentielle du club bruxellois en s’incluant dedans.

Reste à savoir jusqu’où ira le joueur pour forcer son départ et si Anderlecht est intéressé par son profil.