Lamkel Zé ne jouera pas l'Europa League : l'Antwerp ne l'a pas inscrit sur sa liste

L’Antwerp a rendu la liste de ses joueurs qui disputeront l’Europa League. Didier Lamkel Zé , le joueur fantasque qui fait quasiment l’objet d’un culte dans la métropole anversoise, en est absent. Les Anversois ont d’ailleurs rendu à l’UEFA une liste surprenante puisqu’au lieu des 25 joueurs autorisés en principe, le RAFC n’a inscrit que 21 joueurs. La raison est simple et tient au règlement de l’UEFA : en l’absence de joueurs formés au club dans le noyau, l’UEFA sanctionne le club anversois en lui retirant quatre joueurs de la liste. Didier Lamkel Zé, qui fait des allers-retours entre le noyau A et les espoirs, reçoit en tout cas un signal clair. Absent trois rencontres avant de retrouver sa place dans le groupe pour la victoire contre Malines, il a livré un assist cette saison et n’a pas encore marqué.

Une grande liste… d’absents !

Outre le Camerounais, Nill De Pauw manque également à l’appel. Celui qui a rejoint le Bosuil cet été ne fera pas partie de la liste, pas plus que d’autres que l’on retrouve parmi lesquels Alexis De Sart, Sander Coopman, Junior Pius, Louis Verstraete et Ivo Rodrigues. Guy Mbenza, transféré sur le gong en provenance du Cercle, est lui aussi absent. C’est à la fois une tuile pour l’entraîneur Ivan Leko, et une pierre dans le jardin des dirigeants de l’Antwerp qui n’ont pas hissé le moindre joueur issu de leur centre de formation dans le noyau A. Et cela témoigne des ambitions du matricule 1 qui possède un noyau extrêmement large pour le championnat de Belgique. D’autres transferts font néanmoins partie du groupe : Lukaku, Gélin, Benavente et Ampomah, les autres recrues de la toute fin de mercato, accompagneront bien les Anversois dans leur épopée européenne. Une liste B existe comme toujours pour pouvoir inscrire des joueurs en deuxième instance mais ceux-ci doivent avoir moins de 21 ans et avoir disputé deux saisons complètes au club… ce qui ne concerne pas les absents que nous connaissons. Ivan Leko va donc devoir composer, lui qui sera déjà privé de Dieumerci Mbokani pour le premier match à Ludogorets Le Congolais est suspendu. L’Antwerp aura un groupe compliqué en Europa League : les Autrichiens du LASK, les Bulgares de Ludogorets et les Londoniens de Tottenham.

Gardiens : Jean Butez, Alireza Beiranvand

Défenseurs : Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Simen Juklerod, Dylan Batubinsika, Jérémy Gelin, Aurélio Buta, Jordan Lukaku.

Milieux : Faris Haroun, Birger Verstraete, Lior Refaelov, Frank Boya, Pieter Gerkens, Martin Hongla.

Attaquants : Manuel Benson, Koji Miyoshi, Bruny Nsimba, Cristian Benavente, Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah.