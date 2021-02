Lamkel Zé (Antwerp) : "Les supporters attendent un changement dans mon comportement, je suis sur la bonne voie"

Didier Lamkel Zé a inscrit le premier but de l'Antwerp lors de la victoire dans le derby anversois face au Beerschot. Longtemps banni par le club, le joueur est de retour en grâce depuis l'arrivée de Frank Vercauteren. "C’est grâce aux coéquipiers qu’on remporte ce match. Il est vrai que c’est moi qui marque, mais la victoire est pour les supporters. Je tiens à m’excuser devant les supporters d’Anvers pour les gestes qui se sont passés et je veux aller de l’avant." Lamkel Zé s'était présenté au club avec un maillot d'Anderlecht durant la période de mercato hivernal, ce qui avait suscité une colère vive auprès du noyau dur des supporters anversois.

Le Camerounais avait à coeur de s'illustrer dans ce match hautement important pour la métropole anversoise. "J’ai tellement attendu ce derby car on en a parlé pendant la semaine. C’est mon premier derby depuis que je suis arrivé. Il fallait réagir. Frederik Frans, le défenseur du Beerschot qui a marqué, m’a chambré pendant le match en me disant : " on ne te voit pas ". Je lui ai répondu : " Tu vas me voir quand je vais mettre le ballon au fond des filets. " Et c’est ce que j’ai fait. Il fallait une célébration spéciale."

Le joueur est revenu sur la pression qui a été mise sur ses épaules et sur les informations concernant la naissance d'un clan anti-Lamkel Zé au sein du vestiaire. "J’étais attendu mais le coach m’a demandé de rester calme. J’ai parlé avec le coach et le club, ils attendent un changement dans mon comportement et je suis sur la bonne voie. Je m’entends bien avec tout le monde dans le vestiaire, je ne suis pas un gars à problèmes. J’essaie de travailler, je vais tout faire pour aider l’Antwerp comme je peux afin d’atteindre la deuxième ou même la première place. Je suis disponible pour le coach et pour le club."

Il est également revenu sur la relation qu'il entretient avec Frank Vercauteren, qui l'a remis en selle et pour lequel il a inscrit son cinquième but de la saison. "Le coach est strict avec moi. Je dois toujours être à l’heure, il ne veut pas de retard de ma part. C’est ce qu’il me fallait. Je crois que c’est le deuxième Bölöni." De son côté, le coach anversois a tenu à tempérer les discours enjoués autour du retour de DLZ au plus haut niveau. "C’est une victoire de l’équipe et pas d’un seul joueur. C’est nécessaire de cadrer Lamkel Zé. Il faut qu’on termine la saison avec lui pour l’amener le plus haut de son rendement. C’est trop facile de dire qu’on le liquide ou qu’on trouve un autre, mais c’est trop facile de dire ça."