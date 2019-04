"Lamentable", "stupide", "inadmissible" : les supporters Rouches et Mauves choqués

Compréhension, indignation et colère: sentiments mitigés pour les supporters Rouches et Mauves -... Certains ont été les acteurs principaux du Clasico désastreux de cette quatrième journée des Playoffs 1, d'autres ont été les victimes comme les joueurs présents sur la pelouse... les supporters étaient au centre de toutes les attentions après l'arrêt prématuré du match opposant le Standard à Anderlecht ce vendredi. Rouches et Mauves comprennent pour beaucoup de la ras-le-bol des supporters anderlehctois... mais la manière et le potentiel caractère prémédité des actes posés pendant la rencontre en a choqué plus d'un.