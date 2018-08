Lambot taquin: "Comme quoi l'enfer de Sclessin n'est pas si terrible"

Le Cercle de Bruges est revenu de l'enfer de Sclessin avec un bon point. "Ici contre le Standard, ce n'est que des points bonus", a déclaré Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre.

Et d'ajouter : "On sait qu'on allait pas avoir beaucoup le ballon aujourd'hui, mais on a été embêtant pour le Standard. Garder le zéro derrière, c'est toujours satisfaisant, surtout que l'on a minimisé les occasions pour le Standard."

Et le capitaine du Cercle de conclure sur le ton de l'humour sur l'enfer de Sclessin : "Comme quoi l'enfer n'est finalement pas si terrible que ça."

Avec 5 points sur 9, le Standard pointe à quatre longueurs du Club de Bruges, auteur d'un sans-faute en ce début de saison. Du côté du Cercle, le bon début de championnat se poursuit et reste à la hauteur de leur adversaire du soir.