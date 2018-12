La valse des entraîneurs 2018-2019 en Pro League

La valse des entraîneurs du championnat de Belgique de D1A 2018-2019 de football après le renvoi d'Hein Vanhaezebrouck dimanche à Anderlecht:

- 30/08/2018: Frank Defays est limogé par Mouscron après un 0/15 de l'Excel lors des cinq premières journées de championnat. L'ancien coach de Virton (D1 amateurs) était en poste depuis février 2018. C'est son adjoint Laurent Demol qui assure l'intérim dans l'attente de la désignation d'un nouveau T1.

- 02/09/2018: L'Allemand Bernd Storck succède à Frank Defays à l'Excel Mouscron, la lanterne rouge avec zéro point sur dix-huit. Il signe un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option.

- 08/10/2018: Yves Vanderhaeghe est limogé par La Gantoise au lendemain de la lourde défaite des Buffalos face à Genk (1-5) en clôture de la 10e journée du championnat de Belgique. Gand, qui n'a plus gagné depuis sa victoire au Cercle de Bruges le 2 septembre, est 7e avec 14 points en 10 matches. Vanderhaeghe était arrivé à Gand en octobre 2017 pour remplacer Hein Vanhaezebrouck. Il avait mené les Buffalos à la 4e place du championnat 2017-2018.

- 27/10/2018: à l'issue du partage blanc (0-0) de Lokeren face à Ostende, les Waeslandiens décident de remercier leur entraîneur Peter Maes suite aux résultats décevants du début de saison. Après 12 matches, Lokeren compte 6 points et est lanterne rouge.

- 29/10/2018: Lokeren engage Trond Sollied, double champion de Belgique à la tête du Club de Bruges (2003 et 2005). Le Norvégien, inactif depuis cinq ans et une expérience en Turquie, dirige ainsi une quatrième équipe belge après trois passages à La Gantoise, un au Club de Bruges et un autre au Lierse.

- 11/11/2018: Waasland-Beveren se sépare de Yannick Ferrera, 38 ans, arrivé en juin 2016. L'ancien coach de Charleroi et du Standard est limogé au lendemain d'une défaite 2-0 au CS Bruges en raison des mauvais résultats du club waeslandien, 14e de la Jupiler Pro League avec 11 points en 15 matches.

- 15/11/2018: Glen De Boeck, 47 ans, n'est plus l'entraîneur de Courtrai, battu 0-2 aux Eperons d'Or par le Standard cinq jours plus tôt. Il avait succédé à Ioannis Anastasiou en novembre 2017. Le KVK occupe la douzième place du classement de la 1A avec 16 points, à l'issue du premier tour. Yves Vanderhaeghe, 48 ans, ancien entraîneur de Courtrai en 2014-2015 revient au stade des Eperons d'Or. Il avait été remercié par La Gantoise le 8 octobre.

- 17/11/2018: Adnan Custovic, 40 ans, est le nouvel entraîneur de Waasland-Beveren. Il prend la succession de Yannick Ferrera, remercié le 11 novembre. Il signe un contrat jusqu'à la fin de la saison avec une option pour une saison supplémentaire. Il aborde sa 2e expérience comme T1 en Belgique après avoir terminé la saison dernière à Ostende où il avait succédé le 19 septembre 2017 à Yves Vanderhaeghe dont il était l'adjoint. Son contrat n'avait pas été prolongé et était libre depuis le début de l'actuelle campagne.

- 16/12/2018: Arrivé en octobre 2017, Hein Vanhaezebrouck, 54 ans, est remercié par Anderlecht "pour défaut de résultats et de jeu" à l'issue de la défaite des Mauves au Cercle de Bruges (2-1) lors de la 19e journée de championnat, la sixième de la saison. Éliminé en Coupe de Belgique et en Europa League, Anderlecht n'a plus gagné depuis le 11 novembre (2-0 contre La Gantoise), et n'a obtenu qu'un point (1-1 contre le RSC Charleroi) lors des quatre dernières journées.