La Tribune, zapping : une célébration "ver de terre" et une mascotte anti-Covid

La Tribune, zapping : une célébration "vers de terre" et une mascotte anti-Covid - La Tribune -... Jan Van den Bergh a régalé deux fois en quelques secondes. Le joueur du Beerschot a inscrit un but somptueux face au STVV. Avant de faire une célébration en mode "vers de terre". Le Covid-19 qui lui monte à la tête ? C'est le cas de la mascotte du KRC Genk qui poursuivait une autre mascotte déguisée en virus dans les travers de la Luminus Arena. À Anderlecht, la journaliste Christine Schréder a eu l'esprit embrouillé à cause de la feuille des compositions d'équipe. Et Vincent Kompany en plaisantait en disant qu'il aurait peut-être dû aligner d'autres joueurs. On a aussi eu droit à de beaux gestes en Pro League, ce week-end, avec notamment un double-contact de Ryan Sanusi et une talonnade de Junya Ito. Mais, comme souvent, on a aperçu quelques ratés. Comme des tirs de Killian Sardella et d'Arnaud Bodart qui ont fini en tribunes. Si pas plus loin...