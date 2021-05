La Tribune : vu ses difficultés financières, le Standard doit peut-être s’inspirer du 'Process' d’Anderlecht

La Tribune : vu ses difficultés financières, le Standard doit peut-être s'inspirer du 'Process"... Le Standard traverse actuellement une passe difficile. Défait en finale de la Coupe de Belgique par Genk, très largement battu à Ostende, le club liégeois doit sortir la tête de l’eau le plus rapidement possible s’il veut sauver sa fin de saison en PO2. Mais c’est l’avenir à plus moyen terme qui a intéressé le plateau de la Tribune ce lundi… En tenant compte des très gros soucis financiers du Standard, à quoi pourrait bien ressembler la saison prochaine ?