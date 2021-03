La Tribune : un supporter du Standard et un d'Anderlecht débriefent le Clasico

Deux supporters – un supporter du Standard et un d’Anderlecht – étaient virtuellement invités sur le plateau de La Tribune lundi soir pour revenir sur le Clasico de dimanche qui a vu les Mauves s’imposer 1-3 sur la pelouse de leur grand rival.

"J’ai coupé la tv et claqué la télécommande après le 3e but", a expliqué Fabien, supporter des Rouches qui a attribué un 5/10 à la prestation de son équipe.

Laurent, fan des Mauves, a en revanche vécu ce match comme un soulagement. "On avait besoin ça ! Ça efface beaucoup de choses mais il faut rester les pieds sur terre."

Les deux hommes ont participé au long débat sur ce duel et sur la situation des deux équipes. Fabien a notamment réagi aux déclarations de Mbaye Leye quant au manque de moyens à sa disposition. "Je pense qu’il y a des moyens quand je vois la liste des joueurs. Je suis assez surpris de cette réaction de Mbaye Leye. Si avec ce qu’il y a là, on n’est pas capable de se battre ou d’arracher une place dans le top 4 alors je ne sais pas ce qu’il faut. Je pense que ce qu’il manque, c’est peut-être parfois un petit coup de pied aux fesses." Et d’ajouter plus tard dans le débat. "On en attend plus de joueurs comme Carcela, Bastien et Amallah. Le cri du cœur pour l'équipe, c’est bougez-vous, arrachez-vous."

Laurent, supporter d’Anderlecht, a quant à lui voulu mettre l’accent sur la capacité d’adaptation de Vincent Kompany, disposé à changer ses habitudes pour ramener les trois points. "On veut qu’il renie ses principes encore un peu plus. C’est bien, c’est la preuve qu’il est ouvert et qu’il veut changer le système qu’il a mis en place et qui ne marche pas toujours. Je suis content qu’il se remette un peu en question. Je pense qu’il faut lui laisser le temps. Ce n’est pas de sa faute s’il n’y a pas d’argent au club. C’est un jeune entraîneur, il faut lui laisser le temps. On aura encore des mauvais matches mais Vincent doit s’ouvrir encore plus."