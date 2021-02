La Tribune – Thomas Chatelle : "Se mesurer à Bruges, ce n’est presque pas jouer contre une équipe belge"

Thomas Chatelle était l’invité de notre Facebook Live pour préfacer La Tribune ce lundi soir. Nous avons fait le tour de l’actu d’un week-end foot marqué par le mercato mais surtout par l’impression de puissance laissée par le Club de Bruges et par un Noa Lang toujours plus percutant. "Se mesurer à Bruges, ce n’est presque pas jouer contre une équipe belge", résume notre consultant.



"Difficile de ne pas être enthousiaste par rapport à ce genre de joueurs. On pouvait se poser la question, s’il arrivait avec assez d’envie alors qu’il voulait rester à l’Ajax. Il venait peut-être un peu à reculons. Mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’il se sente comme un poisson dans l’eau à Bruges. entre autres grâce à son entraîneur. On sent un gars totalement épanoui au milieu d’une "meute" néerlandaise. C’est du win-win. C’est pour ça que Bruges continue d’explorer cette filière néerlandaise avec des joueurs peut-être pas reconnus à leur juste valeur aux Pays-bas et qui reçoivent leur chance ici. Cela permet aussi d’avoir un vestiaire homogène."



Un de nos internautes (Zinedine Henini) s’est même lancé dans une comparaison osée entre Lang et Neymar. "On ne parle pas de la même cour", nuance Chatelle. "Mais c’est un joueur – qui a son échelle – est capable d’éliminer très facilement. Il a aussi ce côté un peu nonchalant. Sans avoir l’air d’y toucher, il peut déborder, centrer et faire la différence".



Bas Dost est venu compléter un effectif déjà performant. La mécanique brugeoise écrase la concurrence et ne doute pas même quand elle est menée. "C’est un rouleau compresseur impressionnant. Il faut espérer pour notre championnat que la concurrence pourra s’accrocher et revenir avant les play-offs 1. C’est toujours plus gai quand il y a un peu de suspense pour le titre".



Le Standard version Leye a fait connaissance avec la puissance blauw en zwart. "Se mesurer à Bruges, ce n’est presque pas jouer contre une équipe belge. Ce Standard-là est capable de battre n’importe quelle équipe en Belgique. Mais Bruges ne fait symboliquement plus partie du niveau belge".