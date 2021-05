La Tribune : Thomas Chatelle : "Le Standard doit absolument trouver de bons leaders" - La Tribune... Battu hier après-midi à Malines, le Standard ne sera pas européen l’an prochain. Dans la Tribune, ce lundi, nos consultants ont abordé la fin de saison difficile des Rouches. "Le Standard doit commencer à préparer sa saison. Ils doivent absolument trouver les bons leaders pour tirer les jeunes. Il y a un système avec des jeunes qui a été mis en place mais il faut absolument entourer ces jeunes joueurs. Il a manqué des gars pour tirer les jeunes vers le haut, qui ne pouvaient pas répondre à certains moments", explique Thomas Chatelle. Phlippe Albert abonde dans ce sens : "Il faudra voir comment des Bodart, Raskin, Vanheusden, qui sont des joueurs ambitieux, vont démarrer la saison prochaine. Qui va partir ? Qui va arriver ? Est-ce que ces joueurs seront d’accord d’encore jouer une ou deux saisons de transition et donc jouer entre la 8e et la 12e place ? J’ai le sentiment que certains joueurs vont quitter ce noyau l’an prochain, en tout cas." Pour Thierry Luthers, il est très compliqué de définir les contours du Standard l’an prochain : "La carte des jeunes va être jouée à fond. Financièrement, ils n’ont pas le choix vu leur situation compliquée. Cela va jouer sur le court terme, c’est certain." Et notre journaliste de conclure : "Je ne suis pas dans la tête de Bruno Venanzi. Mais il a déclaré à plusieurs reprises que le Standard recherchait encore des investisseurs."