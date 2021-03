La Tribune : Thierry Luthers, "La vraie question pour le Standard et Charleroi, ce ne sont plus les PO1 mais les PO2"

Thierry Luthers était l’invité du Facebook Live pour préfacer la Tribune ce lundi soir. Il a répondu à vos questions, sur le Standard, Anderlecht mais aussi l’Union.

Vous avez été nombreux à poser des questions sur les chances du Standard de figurer dans le Top 4 au terme de la phase classique : " Je suis persuadé que pour le Standard, les PO1, c’est foutu. Je l’avais déjà dit après la défaite contre Anderlecht. Il reste quatre matches, il y a six points à refaire et quelques équipes à remonter. Je pense que la vraie question pour le Standard et Charleroi ce ne sont plus les PO1 mais ce sont les PO2. "

Quelle désillusion pour ces deux clubs s’ils ne figurent même pas dans le top 8 : "Ce serait incroyable, surtout quand on se remémore le début de saison tonitruant du Sporting qui non seulement a fait un 18/18 mais a été en tête pendant huit journées. Là on en a joué trente et Charleroi n’avance plus. Ce serait aussi incroyable pour le Standard. Ce serait très embêtant pour les deux clubs. Pas tellement financièrement parce que le manque à gagner ne sera pas énorme mais ce sera embêtant parce qu’il va falloir maintenir éveillé tout un groupe de joueurs de la mi-avril à la mi-juin en leur faisant faire leur métier, s’entraîner. Mais sans jouer de match. C’est un cas de figure totalement inédit de voir que pour sept équipes seront totalement à l’arrêt. On a déjà eu une équipe ou deux à l’arrêt. Avec un championnat particulier, des Playoffs particuliers on est face à une situation inédite et il faut le dire surréaliste."

Il faut donc vraiment tout faire pour les deux clubs wallons pour se retrouver en PO2 : "Je crois que c’est impérieux pour le renom de ces deux clubs, avec la petite nuance qui est que le Standard a encore une autre solution qui est la Coupe de Belgique. Avec la demi-finale à Eupen samedi prochain. Avec la perspective de pouvoir se qualifier pour la finale. Donc même s’ils ne vont pas dans les PO ils auraient toujours la finale en point de mire fin avril. Charleroi lui peut toujours rêver des PO2 puisqu’il a un match de retard. Je pense que c’est deux clubs doivent vraiment se mobiliser, que la cote d’alerte est atteinte à quatre matches de la fin."

Du coup le Standard n’aura pas le droit à l’erreur face à Eupen : "Il ne faut pas se voiler la face, c’est le match de la saison pour le Standard. C’est là qu’ils vont jouer toute leur saison puisqu’en championnat on sait qu’ils n’ont plus aucune illusion à avoir. Gagner la Coupe c’est un trophée, c’est aussi peut-être une participation européenne. Et je crois que ce ne sera pas une partie de plaisir, en Coupe tout est possible."