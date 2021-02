La remise de trois matches de Pro League (Waasland-Beveren – Eupen, Ostende – Genk et Charleroi – Bruges) à cause du froid et en particulier de portions de terrain gelées a donné un coup à l’image de la Pro League le week-end dernier. Celle-ci doit réunir son conseil d’administration ce mardi et discuter du problème et des éventuelles sanctions pour les clubs. Lundi soir, le CEO de la Pro League Pierre François est venu s’expliquer sur le plateau de La Tribune.

La Tribune : Terrains gelés, Pierre François expose ses solutions mais est prêt à se montrer... La remise de trois matches de Pro League (Waasland-Beveren – Eupen, Ostende – Genk et Charleroi – Bruges) à cause du froid et en particulier de portions de terrain gelées a donné un coup à l’image de la Pro League le week-end dernier. Celle-ci doit réunir son conseil d’administration ce mardi et discuter du problème et des éventuelles sanctions pour les clubs. Lundi soir, le CEO de la Pro League Pierre François est venu s’expliquer sur le plateau de La Tribune.

Pierre François a d’abord fait le point sur la question des sanctions qui pourraient être envisagées (NDLR : Waasland-Beveren, KV Ostende et Charleroi risquent une amende de 50.000 euros). "J’ai demandé des rapports aux trois clubs concernés. Je ferai examiner ces rapports par un expert indépendant et on prendra ensuite des décisions. On vérifiera si tout le nécessaire a bien été fait. Si on a été négligent, il y aura des sanctions car cela ne donne pas une bonne image de Pro League. Il s’agirait bien d’une sanction financière. Pas question de forfait. Ce n’est pas prévu par le règlement", a expliqué François.

La Pro League veut désormais plancher sur des solutions pour que ce cas de figure ne se reproduise plus. "Le plus facile, ce serait tout d’abord d’avoir un calendrier plus léger, ce qui suppose moins d’équipes et ce qui ne va certainement pas plaire à tout le monde. Avec moins d’équipes et donc moins de matches, quand il y a de grosses périodes hivernales, on peut décréter une remise générale", a argumenté François qui envisage également des modifications à apporter au règlement. Le tout en prenant bien soin de s’adapter à la réalité des clubs.

On ne peut pas demander à Charleroi de placer un chauffage sous son terrain alors qu’il s’apprête à déménager

"Pour le moment en D1A, il faut soit un terrain chauffé, soit un terrain sur lequel on puisse poser une bâche. Bien évidemment dans ce dernier cas, la pose d’une simple bâche ne suffit pas. Il faut travailler avec des canons à chaleur, etc. Ce qu’il faut imaginer, c’est d’augmenter les conditions de la licence en prévoyant un chauffage suffisant. Il faudra aussi prévoir des inspections avant la période hivernale pour vérifier que tout fonctionne bien.

Ces mesures ne peuvent pas s’imaginer sans une certaine flexibilité, sans des dispositions transitoires. Je prends l’exemple de Charleroi qui doit construire prochainement un stade. On ne peut pas leur imposer de placer un chauffage sur le terrain alors qu’ils s’apprêtent à déménager. Ce serait dommageable d’un point de vue écologique et financier. Il faut réfléchir à mettre ça en route de manière intelligente et prendre des décisions sur le long terme pour que les clubs puissent s’adapter. "

Le CEO de la Pro League a conclu son intervention en abordant la question délicate du calendrier et du report de Charleroi – Bruges après la dernière journée de la phase classique. Il a par ailleurs assuré qu' "aucune pression n’avait été exercée sur les arbitres de la part du management de la Pro League pour éviter des reports."