La Tribune : Swann Borsellino, "Avec Tielemans, la Belgique a un entrejeu en pleine possession de ses moyens"

Un mot également sur les convocations d’ Orel Mangala (NDLR : entre-temps parti en raison d’une blessure ) et Albert Sambi Lokonga . "Je suis ravi de voir des nouveaux venus comme Mangala et Lokonga. Je viens d’un pays où le sélectionneur ne donne pas spécialement sa chance aux jeunes joueurs. Je trouve ça très chouette de pouvoir intégrer de jeunes joueurs qui sont bons et de les mettre tout de suite dans le groupe. Pour un joueur, rien que pouvoir s’entraîner avec l’équipe nationale, c’est quelque chose de très important. J’ai l’impression que Roberto Martinez a envie de faire une réelle revue d’effectif avant l’Euro."

"Ce qui me rassure pour la Belgique, c’est l’émergence dingue de Youri Tielemans . J’ai vu un Youri Tielemans exceptionnel le week-end dernier. Je n’ai pas d’autres mots. La Belgique peut se rassurer d’avoir un milieu de terrain en pleine possession de ses moyens. Je peux affirmer que Tielemans est dans la forme de sa vie… et peut-être pas encore la meilleure puisqu’il ne fait que progresser. Je suis ravi d’être ici mercredi et de me dire que je vais pouvoir voir Youri Tielemans rayonner dans le milieu de terrain des Diables rouges."

"Est-ce qu’Eden Hazard sera dans la meilleure forme de sa carrière pendant l’Euro ? On peut déjà dire que c’est non au vu de sa saison compliquée. En revanche, s’il est à 70%, il faut l’emmener car ça reste Eden Hazard", affirme-t-il au sujet de notre capitaine. Pour ce qui est de l’absence de Witsel, Swann est convaincu que l’entrejeu belge pourra très bien s’en sortir.

En Pro League, c’est surtout la prestation du Sporting d’Anderlecht face à Zulte Waregem (4-1) qui a attiré l’attention. Un succès en supériorité numérique pendant une heure qui ne doit pas gâcher l’enthousiasme des Mauves.

"On a tendance à ne pas se satisfaire des bonnes victoires dans le foot actuel et je pense que dimanche c’était une espèce de match référence pour Anderlecht. Il y a des équipes – quand elles ne fonctionnent pas – qui à 11 contre 10 ne sont pas capables de proposer ce qu’a pu proposer Anderlecht. Je pense qu’il faut donc se satisfaire de ce 4-1 d'autant plus que dans un autre style Ostende avait gagné la veille et que donc ce match était devenu crucial d’un point de vue comptable. Etre capable de gagner sous la pression et avec la manière, c’est un double succès pour les Mauves."

"Ostende a un calendrier relativement simple quand on raisonne au point de vue classement mais ce sont des matches qui sont loin d’être simples. On voit un Ostende qui commence à pécher dans les derniers matches alors qu’Anderlecht commence à montrer des choses positives. Pour moi le top 3 est figé avec la victoire de l’Antwerp à Bruges et avec Genk 3e qui va pouvoir y aller tranquillement. Pour la 4e place ça va être très serré. Sur les dynamiques, je dirais qu’Anderlecht est capable de dépasser Ostende mais les Côtiers ont montré une telle force mentale, tellement de valeurs depuis le début de la saison qu’Anderlecht va devoir prendre au moins 7 points pour aller en playoffs 1."