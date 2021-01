La Tribune – Swann Borsellino : "Anderlecht va enfin pouvoir récolter les fruits plantés par Kompany"

Swann Borsellino était l’invité de notre Facebook Live pour préfacer La Tribune ce lundi soir. Nous avons abordé avec lui tous les thèmes du week-end, mais nous nous sommes également projetés vers les PO1. Notre consultant a une petite idée de sa composition, et cela devrait faire plaisir aux fans d’Anderlecht et du Standard.

"De manière assez logique, Bruges et Genk ont une place quasiment réservée en PO1, en tout cas pour Bruges. Et pour Genk aussi, pour d’autres raisons d’ici la fin de la saison. Après, en ce qui concerne la troisième et la quatrième place, déjà ça va être très chouette à suivre. Je pense que, pour deux raisons, Anderlecht et le Standard peuvent y arriver."

Swann évoque d’abord le Standard : "Je suis assez stupéfait de la dynamique actuelle du Standard. J’avais bien compris que Philippe Montanier était arrivé au bout de ce qu’il pouvait faire avec les joueurs. Et on a toujours conscience de ce qu’un nouveau coach, encore plus quand c’est Mbaye Leye qui connaît la maison, peut apporter. Mais aussi vite et aussi bien, je ne pensais pas. Plus le temps va passer, plus le travail va pouvoir être fait et plus le Standard va pouvoir élever son niveau de jeu. Je pense qu’il y a eu un certain enthousiasme par rapport à la prise de pouvoir de Mbaye Leye, qui peut avoir de l’effet sur un, deux ou trois matches. C’est réel mais éphémère. Je ne veux pas dire que le Standard ne mérite pas ce qui lui est arrivé, mais l’euphorie autour de l’arrivée d’un nouveau coach elle ne s’inscrit pas dans la durée. Je pense qu’on peut entrevoir des axes de travail qui ont été empruntés par Mbaye Leye. Désormais, le Standard ne peut que progresser."

Ensuite, Anderlecht : "Mon enthousiasme, là, est plus basé sur un travail de fond, entamé avant par rapport à Mbaye Leye. Vincent Kompany a lui eu droit à un peu de temps, même si tout n’a pas toujours été rose pour Anderlecht. Il y a eu des zones de turbulences de temps en temps. Mais là, je trouve que même dans leurs contreperformances, on voit qu’en profondeur il y a quelque chose qui s’est passé. Et à partir de là, la deuxième partie de saison d’Anderlecht va être forcément meilleure. Je sens qu’à partir de maintenant ils vont pouvoir récolter tous les fruits plantés par Kompany et par les joueurs qui ont beaucoup travaillé. Ça va être très gratifiant pour eux et pour les supporters de pouvoir profiter de tout le travail réalisé en début de saison."

Notre consultant conclut : "Pour ces deux raisons-là, on peut légitimement, pour le Standard et Anderlecht, atteindre les Play-offs 1."