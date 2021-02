La Tribune : Stephan Streker " Peut-être qu’Anderlecht est devenu prévisible "

Le plateau de La Tribune a tenté d’analyser la situation offensive d’Anderlecht ce lundi soir. Globalement, les Mauves proposent de meilleures choses ces derniers mois et ils pourraient d’ailleurs même accrocher les PO1 s’ils remportent quelques rencontres. Mais un élément du jeu pose encore et toujours problème : marquer des buts surtout de plein jeu, être plus réaliste… Et forcément cela a de grosses conséquences sur l’ensemble des résultats. Tentatives d’explications.

Pour Thomas Chatelle, c’est bref et concis : "L’absence de flancs et donc de centres…" Alors que Philippe Albert enchaîne : "C’est vrai que les centres ne sont pas tellement bons et quand ils le sont il n’y a personne à la réception."

Stephan Streker enchérit : "Lukas Nmecha normalement…", ce qui inspire Cécile de Gernier : "Oui Nmecha est là mais il est tout seul. S’il est là, qu’il n’a pas décroché. Peut-être qu’ils ont besoin d’un attaquant qui part un peu plus en profondeur."

Manuel Jous rejoint ce qui a été dit "On a parfois l’impression avec Nmecha qu’il est tellement désemparé de ne rien recevoir qu’en désespoir de coach, on l’avait vu à Mouscron il redescend très bas. 'Puisqu’on n’arrive pas à m’alimenter, je vais les rechercher moi-même', et du coup il est loin de sa zone."

Pour Philippe Albert, il faut aussi améliorer les "botteurs" des phases arrêtées pour améliorer l’efficacité dans l’effectif.

Stephan Streker y va de son avis : "À un moment, on est aussi tributaire de la maîtrise technique du joueur dans les moments importants. " Stephan émet alors une hypothèse quant au bas rendement du secteur offensif mauve, "Peut-être que ça vient aussi du fait qu’aujourd’hui Anderlecht est prévisible. Waasland-Beveren a fait match nul à Anderlecht en jouant bas, les autres l’ont vu. Hein Vanhaezebrouck il ne faut pas lui expliquer comment ça marche… Il sait aussi ce qui dérange le Sporting d’Anderlecht. Est-ce qu’il n’est pas un peu trop prévisible ?"

La question est posée. N'hésitez pas à y répondre ci-dessous.