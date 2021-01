La Tribune : Soulier d'Or pour Raphael Holzhauser devant Bongonda et Raskin

La Tribune a rendu son verdict pour le Soulier d'Or officieux, Holzhauser élu - © RTBF

Soulier d’Or de la Tribune : Raphael Holzhauser choisi devant Bongonda et Raskin - La Tribune -... Ce mercredi, sera décerné le trophée officiel du Soulier d’Or. Ce lundi, nous vous dévoilons le Soulier d’Or officieux, celui de la Tribune. Semaine après semaine, les acteurs de l’émission ont décerné des points aux différents joueurs. Et c’est Raphael Holzhauser (42 points), l’Autrichien de 27 ans du Beerschot qui a obtenu le plus de points. Theo Bongonda (36 points) est arrivé en deuxième position du classement devant Nicolas Raskin (33 points).