La Tribune : Philippe Albert, "Mbaye Leye joueur n’aurait pas approuvé les discours d’après-match qu’il tient comme coach"

La situation préoccupante du Standard ces dernières semaines s’est invitée dans les débats de La Tribune ce lundi soir. Un bilan de 3 points sur 21, des défaites face à des équipes du bas de classement mais aussi une place en PO2 pas garantie à 4 matches de la fin de la phase classique… Et pour couronner le tout, des interviews d’après-match "en roue libre" de Mbaye Leye après les défaites.

"Ce qui se passe dans un vestiaire dans les bons comme dans les mauvais moments, ne doit pas être rendu public. On en a parlé la semaine dernière avec les drapeaux dans le couloir anderlechtois, ça ne se fait pas. Ça doit rester en interne. Je suis persuadé que le joueur Mbaye Leye n’aurait pas approuvé les discours d’après-match qu’il a effectués au cours des deux trois dernières semaines. Les interviews d’après-match, le joueur Leye n’aurait pas apprécié que son entraîneur parle de la sorte […] Il y a des choses qui doivent rester en interne."

Stephan Streker tente de décortiquer la situation : "Je peux comprendre, c’est une situation qu’il est difficile de vivre, j’en suis persuadé. Quand on est en train de vivre un 3 sur 21, c’est extrêmement difficile. Il y a cette pression absolument pas possible sur le match du week-end prochain. Etre éliminé en demi-finale de la coupe par Eupen et se retrouver dans la colonne de droite ne sera pas accepté. Il y a une énorme pression sur le groupe et on verra ce que ça donne."