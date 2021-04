La Tribune : Philippe Albert envoie un message aux supporters de Charleroi

Philippe Albert était l’invité de notre Facebook Live en préface de la Tribune ce lundi soir. Comme chaque lundi, nous avons tenté de répondre à un maximum de vos questions. Après un week-end chargé en actualité footballistique, il a tenu à adresser un message aux supporters du Sporting de Charleroi, club qui lui tient particulièrement à cœur.

Samedi, quelques dizaines de supporters carolos se sont fait entendre et ont débarqué sur le terrain du stade du Pays de Charleroi : "Les supporters ont fait les choses correctement. Pénétrer dans le stade, sur la pelouse ça ne se fait pas mais c’est resté convivial. On a pu s’apercevoir lors du discours de Mehdi Bayat qu’il y avait chez lui beaucoup de déception, d’amertume mais aussi beaucoup de sincérité. Je tiens à mettre ça en évidence auprès des supporters de Charleroi. Mehdi depuis qu’il est arrivé au club, ça fait vingt ans, le club n’a fait que progresser. Il a parlé de la situation financière du club, où là ils sont en ordre. Ce qui est très important et très rare à l’heure actuelle."

►►► À lire aussi : Charleroi a gâché sa saison : trois raisons d’un échec collectif, des joueurs à la tribune d’honneur

'Phil' s’adresse directement aux supporters, qu’il connaît bien : "Il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait auparavant. Il y a un peu plus d’un an d’ici, avant cette foutue pandémie, Charleroi était allé gagner 1-4 à la Gantoise et était troisième au classement. On ne sait pas à quelle position ils auraient pu terminer à la fin du championnat et au terme des playoffs."

Notre consultant revient sur cette saison-ci, plus compliquée : "Il y a eu un début absolument extraordinaire, tout le monde s’est emballé, moi le premier. Tout le monde n’avait d’yeux que pour Charleroi, c’était absolument incroyable la manière dont il jouait, dont l’équipe engrangeait des résultats positifs, la manière de jouer était géniale. Et puis il y a eu un contretemps. Je pensais qu’après trois ou quatre semaines ça serait réglé. Mais non ça a duré beaucoup plus longtemps que cela. Peut-être que la pression était trop forte pour certains joueurs qui n’ont plus retrouvé leur niveau du début de saison. Et ça a fait en sorte que la descente aux enfers a commencé. Le football c’est chouette, mais quand vous êtes en manque de confiance, vous perdez énormément de vos capacités. Et à ce moment-là, les adversaires en profitent bien évidemment."

Garder ce qui a été, pour le reste, il faut trancher dans le vif

Désormais, il est temps de déconstruire et reconstruire du côté du 'Pays Noir': "Je crois que le gros problème à Charleroi cette saison, c’était surtout dans le domaine offensif. Rezaei n’a jamais retrouvé son niveau de début de saison, Golizadeh pareil. Il y a eu des arrivées… Celle de Teodorczyk ce n’est pas une réussite, il faut bien le dire. Van Cleemput sur la droite n’est jamais parvenu à remplacer Busi. Ça aussi il ne faut pas l’oublier, Maxime était super important sur son flan. C’était un des meilleurs back droit de la compétition avec Clinton Mata. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées et il va falloir ne plus faire les mêmes erreurs."

Un travail qui va commencer très rapidement : "Je pense que Medhi Bayat l’a dit aussi à la fin de son speech, ils vont déjà commencer à travailler, ils savent ce qui n’a pas été. Il faut garder ce qui a bien fonctionné, pour le reste il faut trancher dans le vif. D’autant plus que l’Euro arrive, Mehdi va être très pris avec ça également. Mais il a quand même son boulot à faire avec Charleroi. Moi j’ai confiance en lui, il n’a jamais déçu. Et à chaque fois qu’il a dû aller à la rencontre des supporters pour discuter, il l’a toujours fait. Ça au moins ça a le mérite d’être clair avec lui."

Aussi frustrante soit cette saison, les supporters ne doivent pas oublier tout ce qui a été fait dans le club qui a pris une autre dimension : " Tout le monde a commencé à rêver après un début de championnat comme cela. Tout le monde voyait un top 4 et pourquoi pas la deuxième place parce qu’ils évoluaient comme une équipe qui aurait dû terminer dans le top 2 ou 3. Après ça a foiré, mais ils peuvent se permettre une saison comme celle-ci, parce que ce n’est pas encore une équipe du top, c’est une équipe du subtop qui progresse chaque année. La saison prochaine il faudra rectifier tout cela et réaliser quelque chose de positif aussi bien en championnat qu’en Coupe de Belgique."

Pas de panique à avoir du côté des supporters donc, qui ressentent malgré tout une frustration bien légitime. Celle d’avoir rêvé après un début de saison grandiose, mais aussi celle de ne pas avoir pu jouer son rôle de douzième homme, si cher aux Zèbres. Des jours meilleurs sont sans nul doute devant eux.