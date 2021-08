La Tribune - Philippe Albert : "Ce que réalise Edward Still avec Charleroi, peu d'entraîneurs en auraient été capables"

Large vainqueur du Beerschot au terme d'un festival de buts ce weekend (5-2), Charleroi est la dernière équipe invaincue du championnat. Sans être flamboyants, les Zèbres sont 7e du général (à deux points du leader unioniste) et prouvent qu'ils risquent plus que probablement de s'ériger comme un vrai poil à gratter cette saison. Un vrai contraste, de fighting-spirit et de mentalité, par rapport à la fin de saison en eau de boudin l'an dernier.

Forcément, le plateau de la Tribune a couvert d'éloges, Edward Still, le principal architecte de ce solide Charleroi : "Je trouve que ce qu'Edward Still est en train de mettre en place c'est remarquable. Il m'impressionne, on a la chance de le connaître un peu, c'est quelqu'un qui connaît très bien le foot, quelqu'un de très humble, à l'écoute et je trouve qu'en plus de tout ce qu'il apporte, son discours est parfait à chaque fois" analyse Stéphan Streker.

►►► À lire aussi : Facebook Live La Tribune – Marc Delire : "Qu’on arrête de nous bassiner avec le "Process" d’Anderlecht s’il n’existe plus"

►►► À lire aussi : Eden Hazard mérite-t-il son rôle de remplaçant au Real Madrid ? Le plateau de la Tribune débat

Un avis partagé par l'ensemble du plateau et notamment par Philippe Albert : "Ce qu'il réalise, peu de gens auraient été capables de le faire."

Alors qu'il a retrouvé le chemin de la victoire après quatre partages consécutifs, Charleroi prouve donc qu'il monte en régime. Mais où se situe la différence par rapport à l'année dernière ? Là aussi, les réponses fusent sur le plateau. "C'est dans la tête" explique Streker. "Dans le projet de jeu, on sait où on va, ils subissent moins" estime quant à lui, Philippe Albert.

Le mot de la fin est finalement pour le tandem de Gernier-Delire qui pointe une profondeur de banc retrouvée : "Il y a plus de joueurs impliqués, Belhocine tournait avec 12-13 pions. Ici il n'hésite pas à mettre Golizadeh sur le banc. Il est intelligent et honnête. Et toujours positif."

Les Zèbres parviendront-ils à poursuivre sur leur lancée, après le break international, contre Gand, autre équipe en forme du championnat ?